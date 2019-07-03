В преддверии Певческого праздника будет запущен трамвай, названный в честь Густава Эрнесакса

Начиная с сентября прошлого года предприятие TLT запустило 11 трамваев, которые носят имена известных музыкантов: Неэме Ярви, Анне Вески, ансамбля Smilers, гармониста Хейно Тартеса, певца свободы Ало Маттийсена, незабываемого Георга Отса, композитора Раймонда Валгре, короля эстонской музыки Яака Йоала, дирижера Пеэтера Саули, маэстро Эри Класа и хора Эллерхейн. Помимо музыкальных трамваев, в Таллинне ездят и шесть ретротрамваев, которые названы в честь важных государственных и военных деятелей Эстонии. 20 современных трамваев CAF носят популярные женские имена.

Предприятие Tallinna Linnatransport решило присвоить имена музыкантов двенадцати трамваям KT-6, в современное оснащение которых в 2016-2018 гг было инвестировано 10,8 млн евро.

Отправка именного трамвая Густав на городские линии стартует уже сегодня, 3 июля в 15.00 в Кадриорге. На торжественном мероприятии также будут присутствовать министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, Объединение хоров Эстонии, а также представители TLT. Кроме того, запланировано выступление хора мальчиков Национальной оперы Эстонии под руководством Хирво Сурва.

На информационном окне трамвая можно прочесть следующий текст:

Символ Певческого праздника и автора национального гимна ”Моя Отчизна — любовь моя” Густав Эрнесакс был вдохновителем единства и национальной гордостью для эстонцев в сложные оккупационные времена.

Эрнесакс руководил многими хорами. Он создал Эстонский национальный мужской хор и, будучи дирижером, стоял за него вплоть до своих последних дней. Он также был создателем и многолетним дирижером Республиканского хора хоровых дирижеров. Свои знания и опыт он передавал ученикам в качестве профессора Таллиннской национальной консерватории. В качестве руководителя Эстонского объединения хоров он заложил прочный фундамент для развития и продолжения хорового пения в Эстонии.

Когда Густав Эрнесакс появился за дирижерским пультом на общем Певческом празднике, овации не утихали. Он понимал душу и разделял надежды эстонцев, всегда был дружелюбным и улыбающимся песенником.

Будучи композитором, Густав Эрнесакс писал хоровую музыку, благодаря чему многие песни перешли в разряд национального достояния. ”Моя Отчизна — любовь моя”, ”Эй, мужики, по домам!”, а также лирическая песня ”Счастье ищу в сирени” — это композиции, которые многие знают наизусть. Сборник лучших произведений Эрнесакса оставался в репертуаре хоров несмотря на изменчивые времена.

Всего же он создал не одну сотню произведений хоровой музыки, и они десятилетиями не сходили с концертной эстрады. Здесь есть сочинения для любого типа хора, от лирических или юмористических малых форм до таких крупных вокально-симфонических произведений, как поэмы "Девушка и Смерть", "Таинственный трубач", "Поэма о весне", сюиты "Как живут рыбаки" и "Песни Иванова дня", кантаты для Певческого праздника "Из тысяч сердец", "Песня, расправь крылья", "Хорам, покидающим певческую эстраду".

Присущие Густаву Эрнесаксу свободный дух и смелость претворять в жизнь мечты были отражены в единственной и неповторимой Певческой арке, под куполом которой собираются во время Всеобщего праздника песни десятки тысяч хоровых исполнителей со всей Эстонии.

Традиция проведения Певческого праздника зародилась 150 лет назад и за все это время еще не встретился столь же преданного и творческого руководителя как Густав Эрнесакс.