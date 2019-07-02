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02.07.2019, 13:10

В Кесклинне, Пирита и Ласнамяэ изменится движение в связи с Праздником песни и танца


rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
TLT buss tegemas vasakpööret Liivalaia tänavalt Pärnu maanteeleFoto: Rauno Volmar

XXVII Праздник песни и XX Праздник танца "Любовь моя", которые пройдут с 4 по 7 июля, охватят Таллинн от микрорайона Кассисаба до Кадриорга и Пирита. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей на эти дни реорганизуется движение в разных районах города, сообщает Раэпресс.

Изменения вблизи стадиона "Калев" касаются в основном парковки на улицах Пюссироху, Херне, Стаадиони, Выйстлузе, Юхкентали, а также ограничения скорости на них до 30 км/час. Улица Юхкентали закрывается для движения транспорта 4 июля с 13 до 23 часов и 5 июля с 9 до 23 часов.

Изменения вблизи Певческого поля касаются в основном улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Оя и Нарвского шоссе, причем тоже как парковки, так и ограничения скорости. На участке Нарвского шоссе между Пирита теэ и Турба теэ движение будет закрыто 6 июля с 17:30 до 24:00, 7 июля с 13:00 до 22:00.

Изменения в связи с шествием участников праздника 6 июля и подготовкой шествия обусловливают изменения порядка движения транспорта и его парковки уже с вечера 5 июля до вечера 6 июля в местах формирования колонн на улицах Тынисмяги, Харидузе, Висмари, Роозикранци и Фальги. На время шествия изменится организация движения и на улицах, расположенных в сторону центра города от улиц Эндла и Луйзе, на площади Вабадузе и Нарвском шоссе до Морских ворот Певческого поля. С 9:00 до 18:00 будет закрыто движение на улицах: пл. Вабадузе, б. Каарли, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяэ, на участках улиц Тоомпеа, Висмари, Койду, Эндла, на Пярнуском шоссе от перекрестка с ул. Лийвалайа до пл. Виру.

6 июля с 11 (для общественного транспорта с 12) до 18 часов также будут закрыты пл. Виру, Нарвское шоссе между пл. Виру и Пирита теэ, Пирита теэ между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита, Вана-Пирита между Пирита теэ и морскими воротами Певческого поля.

На улицах, задействованных в проведении мероприятий парковка будет разрешена только по специальным разрешениям.

Изменения в движении общественного транспорта заключаются в уплотнении графиков движения с 4 по 7 июля на направлениях от центра города в сторону Пирита и обратно. Будет также введен круговой маршрут автобуса в выходные дни от центра к Певческому полю и обратно, продлено будет время работы трамваев линии 3.

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