В Кесклинне, Пирита и Ласнамяэ изменится движение в связи с Праздником песни и танца

Изменения в связи с шествием участников праздника 6 июля и подготовкой шествия обусловливают изменения порядка движения транспорта и его парковки уже с вечера 5 июля до вечера 6 июля в местах формирования колонн на улицах Тынисмяги, Харидузе, Висмари, Роозикранци и Фальги. На время шествия изменится организация движения и на улицах, расположенных в сторону центра города от улиц Эндла и Луйзе, на площади Вабадузе и Нарвском шоссе до Морских ворот Певческого поля. С 9:00 до 18:00 будет закрыто движение на улицах: пл. Вабадузе, б. Каарли, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяэ, на участках улиц Тоомпеа, Висмари, Койду, Эндла, на Пярнуском шоссе от перекрестка с ул. Лийвалайа до пл. Виру.

6 июля с 11 (для общественного транспорта с 12) до 18 часов также будут закрыты пл. Виру, Нарвское шоссе между пл. Виру и Пирита теэ, Пирита теэ между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита, Вана-Пирита между Пирита теэ и морскими воротами Певческого поля.

На улицах, задействованных в проведении мероприятий парковка будет разрешена только по специальным разрешениям.

Изменения в движении общественного транспорта заключаются в уплотнении графиков движения с 4 по 7 июля на направлениях от центра города в сторону Пирита и обратно. Будет также введен круговой маршрут автобуса в выходные дни от центра к Певческому полю и обратно, продлено будет время работы трамваев линии 3.