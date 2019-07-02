Участников Праздника песни будут кормить из необычной посуды

Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду во время юбилейного Праздника песни используются миски, изготовленные из дерева, произведенного по принципам национального ведения лесного хозяйства, и из макулатурного картона. Чтобы миски не размокли от жидкости, они покрыты защитной пленкой биопластика, изготовленного из кукурузного сахара. Суповые ложки также сделаны из кукурузы.

”Для изготовления одноразовой посуды все же используется не обычная, а специальная промышленная кукуруза, — отметил Марек Вийлол, директор по маркетингу в подразделении пищевых продуктов и напитков Orkla Eesti. — При ее выращивании соблюдаются принципы экологичности и используется ограниченный объем воды и удобрений. В производственном процессе растение используется полностью, и отходов не остается. Углеродный след такой посуды в несколько раз меньше, чем у обычной пенопластовой или пластиковой посуды”, — пояснил Вийлол.