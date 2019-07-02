Участников Праздника песни будут кормить из необычной посуды
На этой неделе участники Праздника песни и танца получат 180 000 порций супа исключительно в посуде, изготовленной из экологичных материалов.
На этой неделе участники Праздника песни и танца получат 180 000 порций супа исключительно в посуде, изготовленной из экологичных материалов.
Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду во время юбилейного Праздника песни используются миски, изготовленные из дерева, произведенного по принципам национального ведения лесного хозяйства, и из макулатурного картона. Чтобы миски не размокли от жидкости, они покрыты защитной пленкой биопластика, изготовленного из кукурузного сахара. Суповые ложки также сделаны из кукурузы.
”Для изготовления одноразовой посуды все же используется не обычная, а специальная промышленная кукуруза, — отметил Марек Вийлол, директор по маркетингу в подразделении пищевых продуктов и напитков Orkla Eesti. — При ее выращивании соблюдаются принципы экологичности и используется ограниченный объем воды и удобрений. В производственном процессе растение используется полностью, и отходов не остается. Углеродный след такой посуды в несколько раз меньше, чем у обычной пенопластовой или пластиковой посуды”, — пояснил Вийлол.
На этой неделе компания Põltsamaa, популяризатор суповой культуры в Эстонии и один из крупных спонсоров Праздника песни и танца, с помощью участниц женской организации Naiskodukaitse раздаст 46 000 участникам праздника 180 000 порций супа, на приготовление которого понадобилось свыше 30 тонн эстонских овощей и мяса. Участники праздника смогут попробовать гороховый суп с копченостями, солянку, свежие щи, овощной суп с чечевицей и рассольник — последние два вида супа не содержат мяса и подойдут для веганов.
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