Участник Певческого праздника: тысячи людей ждали автобуса, который так и не приехал

”Я участник Певческого праздника. Опытный. Но то, что произошло вчера после первого концерта, было невыносимо”, — рассказывает читатель. По его словам, тысячи людей ждали автобуса, большинство из них не из Таллинна.

Представители города Таллинн ранее сообщали, что графики уплотнили, а также будет специальный автобус. ”В реальности произошло так, что, например, на остановке ”Oru”люди стояли час, не дождавшись ни автобуса, ни такси”, — заверяет читатели.

”Люди были на ногах с раннего утра, проводили репетицию стоя, два раза пешком шли 6 км с центра города на Певческое поле, четыре часа стояли под аркой…Это издевательство!”.

Позже оказалось, что город не успел убрать бетонные блоки, которые установили на время демонстрации.