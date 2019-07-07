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07.07.2019, 13:04

Участник Певческого праздника: тысячи людей ждали автобуса, который так и не приехал

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rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

Один из участников Певческого праздника рассказал Delfi, что после вчерашнего концерта тысячам людей пришлось идти домой пешком, ведь несмотря на обещания города, общественного транспорта не было.

”Я участник Певческого праздника. Опытный. Но то, что произошло вчера после первого концерта, было невыносимо”, — рассказывает читатель. По его словам, тысячи людей ждали автобуса, большинство из них не из Таллинна.

Представители города Таллинн ранее сообщали, что графики уплотнили, а также будет специальный автобус. ”В реальности произошло так, что, например, на остановке ”Oru”люди стояли час, не дождавшись ни автобуса, ни такси”, — заверяет читатели.

”Люди были на ногах с раннего утра, проводили репетицию стоя, два раза пешком шли 6 км с центра города на Певческое поле, четыре часа стояли под аркой…Это издевательство!”.

Позже оказалось, что город не успел убрать бетонные блоки, которые установили на время демонстрации.

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