Трамваи встанут, автобусы пойдут в объезд. Послезавтра изменятся маршруты общественного транспорта

автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в направлении от центра города пойдут по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Леибиту, Лийвалайа, Суур-Америка и Луйзе с дополнительной остановкой Кескхайгла на улице Лийвалайа;

автобусы линии 40 направляются в объезд по Палдискому шоссе (на обратном пути — по улице Техника), бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав (на обратном пути — по бульварам Мере и Пыхья и улице Сууртюки), улицам Ахтри и Хобуяама на стоянку Хобуяама с начальной и конечной остановкой на улице Хобуяама;

автобусы линий 21 и 21B в направлении к Балтийскому вокзалу пойдут по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шоссе, бульвар Тоом, улица Раннамяэ, Балтийский вокзал с дополнительной остановкой Техника на Палдиском шоссе;

автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по улице Раннамяэ, бульвару Тоом, улицам Техника и Эндла с дополнительными остановками Кельмикюла и Эндла на улице Техника;

автобусы линий 41 и 41B пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, с разворотом у Балтийского вокзала на бульвар Тоом, улицу Техника и Палдиское шоссе с остановками на существующих остановках общественного транспорта по маршруту.

С 12 часов и до конца шествия (ориентировочно до 18 часов):

маршруты автобусов линий 1A и 8 сокращаются до остановки Лаулувяльяк на улице Пирита с разворотом сразу после остановки;

автобусы линий 3 и 73 пойдут по улицам Ахтри и Хобуяама, через стоянку Хобуяама на улицу Ахтри и бульвар Мере с временными начальной и конечной остановками на улице Хобуяама;

автобусы линии 5 пойдут в сторону Метсакооли по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лаагна, Смуула, Нарвскому шоссе, улице Козе с разворотом в районе перекрестка улиц Пирита и Сааре с дополнительными остановками на остановке автобусов Эстония и на остановке троллейбусов Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, а также на остановке Кивисилла автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори;

автобусы линии 5 в направлении на Мяннику пойдут по улицам Козе, Вабаыхукооли, Рахвакооли, Келлука, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке Кивисилла автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла -на улице Лийвалайа;

автобусы линий 18, 20, 20A и 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Гонсиори с разворотом на улице Гонсиори до перекрестка с улицей Манеэжи, улице Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке автобусов Эстония на бульваре Эстония, Кивисилла — на остановке автобусов линий 9, 11 и 46 на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа; peatuses.

автобусы 44 и 51 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуули и Лийкури;

автобусы линии 35 пойдут по улицам Смуули, Лаагна Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна и Смуули;

автобусы линий 29 и 60 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуули и Нарвскому шоссе;

автобусы линии 2 пойдут по Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Пронкси и Тартускому шоссе с остановкой Кивисилла на улице Гонсиори до трамвайных путей между улицами Кивисилла и Лайкмаа;

автобусы линий 34A и 38 пойдут по улицам Пярнамяэ, Клоостриметса, Люкати, Козе, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Смуули, Нарвскому шоссе, улицам Козе, Люкати, Клоостриметса и Пярнамяэ;

автобусы линий 29, 34A, 35, 38, 44, 51 и 60 будут делать дополнительную остановку Кивисилла на улице Гонсиори до трамвайного пути между улицами Кивисилла и Лайкмаа.