Таллинн встретит огонь юбилейного Праздника песни и танца в среду

На Ратушную площадь огонь будет доставлен в 13:00 и передан мэру Таллинна Михаилу Кылварту. После торжественной речи мэра выступит хор девочек вокальной студии Эстонского радио под руководством Кайе Таннер. Затем мэр передаст праздничный огонь председателю Эстонского хорового общества Хирво Сурва. Выступят молодежный смешанный хор Vox Populi и концертный хор Национальной оперы Эстония.

Концерт, открывающий юбилейный певческий праздник под названием "Моя любовь", состоится в субботу вечером и будет посвящен учителям. Поэтому Таллинн передаст огонь певческого праздника в учебные заведения, в которых свой путь начали дирижеры нынешнего праздника, чтобы поблагодарить учителей. В 14 часов огонь будет доставлен в Эстонскую Академию музыки и театра, в 15 часов — в Таллиннский университет, в 16:30 — в Таллиннскую музыкальную среднюю школу, а в 17:30 — в Таллиннскую музыкальную школу имени Георга Отса.