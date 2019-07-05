Специалисты дают пять советов гостям Певческого праздника

Компания напоминает, что в ключевые моменты XXVII Певческого праздника ”Моя любовь” на Певческом поле гостям помогают до 200 работников G4S. Помимо них, оказать помощь готовы и присутствующие полицейские, спасатели и медики. В месте проведения праздника открыты медпункты, а если у вас возникли какие-либо вопросы, смело обращайтесь к сотрудникам G4S. Инфопалатка находится неподалеку от Оруских ворот Певческого поля.

Берите с собой минимум вещей



Приходите на Певческий праздник заранее и берите с собой минимум вещей: так вы быстрее попадете на Певческое поле и на проходных не возникнет длинных очередей. Приносить свои еду и напитки можно, но только не в стеклянной таре: с ней на Певческое поле не пустят. Рекомендуется взять с собой небольшие снеки для быстрого перекуса и питьевую воду. Просим не брать с собой алкоголь: на Певческом поле, как и во всем городском пространстве, его употреблять нельзя.



От дождя защитит дождевик



Просим оставить зонты дома: с ними на Певческое поле не пустят, чтобы во время концерта они не закрывали обзор другим зрителям. Защититься от дождя помогут дождевик и непромокаемая одежда.

Приезжайте на велосипеде или общественном транспорте



Рекомендуем приезжать на Певческий праздник на общественном транспорте или велосипеде. Велосипеды, скейтборды и самокаты можно оставить на велопарковках — под свою ответственность. Велопарковки находятся у Морских и Ласнамяэских ворот, а также неподалеку от Оруских ворот; посетителям там помогают участники трудовой дружины G4S.

По завершении праздника большое число людей отправится в сторону центра города, поэтому для обеспечения безопасности всех участников движения дорожное движение будет закрыто до тех пор, пока большинство людей не покинут Певческое поле и не доберутся домой.

