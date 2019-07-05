Специалисты дают пять советов гостям Певческого праздника
Специалисты охранной фирмы G4S дает несколько важных рекомендаций гостям Певческого праздника.
Специалисты охранной фирмы G4S дает несколько важных рекомендаций гостям Певческого праздника.
Компания напоминает, что в ключевые моменты XXVII Певческого праздника ”Моя любовь” на Певческом поле гостям помогают до 200 работников G4S. Помимо них, оказать помощь готовы и присутствующие полицейские, спасатели и медики. В месте проведения праздника открыты медпункты, а если у вас возникли какие-либо вопросы, смело обращайтесь к сотрудникам G4S. Инфопалатка находится неподалеку от Оруских ворот Певческого поля.
Берите с собой минимум вещей
Приходите на Певческий праздник заранее и берите с собой минимум вещей: так вы быстрее попадете на Певческое поле и на проходных не возникнет длинных очередей. Приносить свои еду и напитки можно, но только не в стеклянной таре: с ней на Певческое поле не пустят. Рекомендуется взять с собой небольшие снеки для быстрого перекуса и питьевую воду. Просим не брать с собой алкоголь: на Певческом поле, как и во всем городском пространстве, его употреблять нельзя.
От дождя защитит дождевик
Просим оставить зонты дома: с ними на Певческое поле не пустят, чтобы во время концерта они не закрывали обзор другим зрителям. Защититься от дождя помогут дождевик и непромокаемая одежда.
Приезжайте на велосипеде или общественном транспорте
Рекомендуем приезжать на Певческий праздник на общественном транспорте или велосипеде. Велосипеды, скейтборды и самокаты можно оставить на велопарковках — под свою ответственность. Велопарковки находятся у Морских и Ласнамяэских ворот, а также неподалеку от Оруских ворот; посетителям там помогают участники трудовой дружины G4S.
По завершении праздника большое число людей отправится в сторону центра города, поэтому для обеспечения безопасности всех участников движения дорожное движение будет закрыто до тех пор, пока большинство людей не покинут Певческое поле и не доберутся домой.
Попросите ленту-браслет для ребенка
Рядом с проходными на Певческом поле находятся не только охранники, но и добровольцы G4S, которые инструктируют посетителей и подсказывают дорогу, а также раздают ленты-браслеты, на которых родители могут написать свой номер телефона. Если ребенок потеряется в толпе, указанный на браслете номер поможет быстрее свести ребенка с его родителями. Ленту-браслет можно попросить и в инфопункте у Оруских ворот.
Будьте доброжелательным и уважайте других
Гарантией того, что Певческий праздник пройдет безопасно, прежде всего служат взаимоуважение, внимание и доброжелательность посетителей.
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