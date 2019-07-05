СХЕМЫ | Внимание: торжественное шествие Праздника песни и танца существенно ограничит в субботу движение в Таллинне

”Собираясь на праздник песни и возвращаясь с него, во избежание пробок и связанными с ними возможными неприятностями, а также чтобы сэкономить время, советуем вам использовать общественный транспорт, велосипед или идти пешком”, — сказал руководитель организации движения во время праздника Валдур Талтс. Также он призывает водителей быть во время движения внимательнее. ”На улицах много детей и тех, кто не привык к столичному движению, поэтому другие участники движения должны быть особенно бдительны и внимательны”, — добавил он.

Организаторы просят зрителей оставлять во время торжественного шествия свободным коридор в ширину всей дороги, и для лучшего просмотра торжественного шествия разойтись по всей длине его пути. Чем равномернее зрители будут стоять, тем лучше им будет смотреть торжественное шествие, и тем безопаснее будет путь участников торжественного шествия. ”Советуем всем зрителям оставаться на тротуарах, для того чтобы оставалось достаточно места для торжественного шествия. Так как участники торжественного шествия будут заходить на Певческое поле через Морские ворота, то во время шествия зрители должны заходить на праздник через ворота Ору и Ласнамяэские ворота. После окончания торжественного шествия и на воскресный концерт для зрителей будут открыты все ворота Певческого поля”, — сказал руководитель торжественного шествия Яанус Вяльямяэ.

Перед тем как зайти на Певческое поле торжественное шествие пройдут участок строительства Рейди теэ. ”Участники торжественного шествия пройдут мимо Русалки по проезжей части, зрителей в этом месте перенаправят на несколько десятков метров от дороги, для того чтобы визуальный контакт с торжественным шествием сохранялся на протяжении всего пути”, — добавил Вяльямяэ.

Важно также то, что в оба дня по окончанию праздника песни движение будет закрыто от Пирита теэ до центра города, до того момента, пока большая часть народа не покинет Певческое поле. ”По окончанию праздника большая толпа людей будет двигаться по направлению к центру города, поэтому для того, чтобы обеспечить всем участникам движения безопасность, движение будет закрыто до того момента, пока большая часть людей не покинет Певческое поле и не будет дома”, — сказал Валдур Талтс.

Схемы по реорганизации движения можно посмотреть ЗДЕСЬ.