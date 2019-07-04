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04.07.2019, 22:00

СХЕМА: Как найти на Празднике песни и танца все необходимое

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rus.delfi.ee
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СХЕМА: Как найти на Празднике песни и танца все необходимое
Skeem laulu- ja tantsupeo tarvis.

На певческом празднике всегда много народа, поэтому очень важно знать, где находится туалеты, входы-выходы и прочие необходимые вещи.

Представляем вашему вниманию схему, на которой все это указано.

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