СХЕМА: Как найти на Празднике песни и танца все необходимое

На певческом празднике всегда много народа, поэтому очень важно знать, где находится туалеты, входы-выходы и прочие необходимые вещи.
На певческом празднике всегда много народа, поэтому очень важно знать, где находится туалеты, входы-выходы и прочие необходимые вещи.
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