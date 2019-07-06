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06.07.2019, 16:37

Сегодняшний концерт-открытие XXVII Праздника песни будет посвящен учителям


rus.delfi.ee
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Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul
Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakulFoto: Mana Kaasik

Концерт-открытие XXVII Праздника песни ”Моя любовь”, который состоится сегодня вечером, сделает экскурс в музыкальную историю и будет посвящен всем учителям. Прозвучат самые важные произведения эстонской музыки, оркестровая музыка, и вечер закончится общими песнями, которые все вместе споют певцы на сцене и народ.

Программа концерта-открытия составлена из музыкальных произведений, написанных эстонскими композиторами и их учителями. В первый день праздника песни прозвучит и произведение Яниса Цимзе ”Rīga dimd”, написанное им в 1872 году, и написанная в 2017 году Тауно Айнтсом песня ”Üksi pole keegi”.

”Сегодня мы обратим внимание на своих музыкальных предшественников и исполним самые яркие номера из золотого фонда нашей музыки”, — сказал музыкальный руководитель Сийм Селис. Все сводные хоры взрослых проведут сегодня все время на концертной сцене, сводный детский хор выйдет на сцену исполнять произведение Арво Пярта „Meie aed” и потом подключится также в последней части концерта, когда будут исполняться вместе с публикой общие песни.

Прозвучат три общие песни: Тауно Айнтс „Üksi pole keegi”, Карл Аугуст Херманн „Puud ma laulan haljusesse” и „Kungla rahvas”. Впервые также прозвучат две сольные партии: Виллем Капп „Kui lõpeb suvepäeva viimne vine” и Артур Лемб „Armastuse poeem”.

По словам постановщика праздника песни Кайли Вийдас, на праздниках песни сформировался довольно точный формат. ”В классическом смысле, в сценической концепции праздника песни нет места театральности. Поэтому для постановщика в этом отношении выбор очень ограничен: голос, текстовые интерлюдии, музыкальный звон, а также различные технические решения”, — сказала Вийдас.

Специально для концерта-открытия создан световой режим и режим изображений на установленных экранах. Как на первом концерте, так и на завтрашнем большом концерте праздника песни объявлять выступающих и читать тексты будут актеры Прийт Лоог и Майкен Шмидт.

Концерт-открытие XXVII Праздника песни ”Моя любовь” начнется в 19:00 часов и закончится ориентировочно в 23:30. Ворота Певческого поля открыты уже с 14:00 часов. Во время движения торжественного шествия Морские ворота Певческого поля открыты только для участников шествия, посетители могут использовать для входа на Певческое поле ворота Ору и Ласнамяэские ворота.

Благодаря хорошему сотрудничеству организаторов с Певческим полем, два дня все могут бесплатно пользоваться стационарными туалетами, которые находятся на Певческом поле со стороны ворот Ору и Морских ворот. Также организаторы установили на Певческом поле дополнительные 250 туалетов, которые также бесплатны для всех.

Организаторы праздника просят всех сортировать свой мусор. Для этого на Певческом поле установлены специальные контейнеры, как для тары, так и для смешанных отходов. Для каждого участника и зрителя это маленький шаг, но для всех нас это большой шаг к чистому завтра.

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