Сегодняшний концерт-открытие XXVII Праздника песни будет посвящен учителям

По словам постановщика праздника песни Кайли Вийдас, на праздниках песни сформировался довольно точный формат. ”В классическом смысле, в сценической концепции праздника песни нет места театральности. Поэтому для постановщика в этом отношении выбор очень ограничен: голос, текстовые интерлюдии, музыкальный звон, а также различные технические решения”, — сказала Вийдас.

Специально для концерта-открытия создан световой режим и режим изображений на установленных экранах. Как на первом концерте, так и на завтрашнем большом концерте праздника песни объявлять выступающих и читать тексты будут актеры Прийт Лоог и Майкен Шмидт.

Концерт-открытие XXVII Праздника песни ”Моя любовь” начнется в 19:00 часов и закончится ориентировочно в 23:30. Ворота Певческого поля открыты уже с 14:00 часов. Во время движения торжественного шествия Морские ворота Певческого поля открыты только для участников шествия, посетители могут использовать для входа на Певческое поле ворота Ору и Ласнамяэские ворота.

Благодаря хорошему сотрудничеству организаторов с Певческим полем, два дня все могут бесплатно пользоваться стационарными туалетами, которые находятся на Певческом поле со стороны ворот Ору и Морских ворот. Также организаторы установили на Певческом поле дополнительные 250 туалетов, которые также бесплатны для всех.

Организаторы праздника просят всех сортировать свой мусор. Для этого на Певческом поле установлены специальные контейнеры, как для тары, так и для смешанных отходов. Для каждого участника и зрителя это маленький шаг, но для всех нас это большой шаг к чистому завтра.