САМЫЕ ПОЛНЫЕ ИТОГИ | XXVII Праздник песни и ХХ Праздник танца закончились, любовь осталась

Праздник песни и танца освещали свыше 100 журналистов из других стран. Впервые, благодаря хорошему сотрудничеству с ERR, удалось организовать прямую трансляцию с праздничного концерта второго дня через онлайн-канал крупной международной новостной агентуры Associated Press. Репортаж Associated Press о празднике попал как в Washington Post, так и в сотни других изданий по всему миру. На месте работали три немецких телеканала — Arte, NDR, ZDF, Финская общественная телерадиовещательная корпорация, Латвийская общественная телерадиовещательная корпорация, Нидерландская общественная телерадиовещательная корпорация и телевидение Чехии. Юбилейный праздник освещали New York Times, Economist, Forbes. Ирландское радио, Deutschlandfunk и радио Бремен подготовят более подробные документальные радиопередачи. В финских газетах Helsingin Sanomat и Iltalehti уже на праздничной неделе были статьи, посвященные празднику, на месте работал 21 финский журналист, чьи статьи выйдут во многих региональных изданиях.

Всего в команду организаторов праздника песни и танца входило примерно 2000 человек. Больше всего было медиков, более 200 человек, а также 130 членов Кайтселийта, которые совместными усилиями раздали за неделю 180 000 порций супа.