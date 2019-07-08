САМЫЕ ПОЛНЫЕ ИТОГИ | XXVII Праздник песни и ХХ Праздник танца закончились, любовь осталась

”Я благодарна за все. За эту жизнь, которая у меня была и которая дала мне возможность в качестве главного постановщика праздника танца продолжить рассказывать историю, которая длится уже восемьдесят пять лет. Я благодарна маме, пропавшему отцу, бабушке и школе Азери, благодарна учителю танцев Вильяндиской школы, моим танцорам. Помимо этого, мои слова благодарности коллегам из фонда праздника песни и танца, с которыми мы вместе последние десять лет этим занимались. Чувство благодарности рождается по отношению ко всем тем людям, которые неважно в каком объеме, большом или маленьком, помогали в организации и проведении праздника. Только при совместной работе с учителями танцев, танцорами, командой, отвечающей за постановку, и с музыкантами, мы смогли вместе сделать этот праздник”, — сказала главный постановщик ХХ Праздника танца Вайке Раясте.

Художественный руководитель в третий раз прошедшего праздника народной музыки Юхан Уппин благодарит музыкантов, публику и всю свою команду. ”Люди, которые пришли на праздник народной музыки, показали, что все шесть видов инструментов должны остаться. На этом празднике впервые отдельным видом выступали волынки, и их, несомненно, можно будет и в дальнейшем услышать на праздниках народной музыки”, — сказал Уппин и добавил, что впервые организованный на площади Вабадузе праздник полностью себя оправдал и, по словам выступающих, было найдено лучшее место для проведения их праздника.

Руководитель ЦУ Эстонского праздника песни и танца Аэт Маатеэ сказала, что, учитывая объем и размах юбилейного праздника, всё прошло хорошо. ”Если раньше я была счастлива, когда ничего не случалось, то теперь я хочу чувствовать счастье из-за того, что случилось — эти бесподобные представления на Калевском стадионе и великолепные концерты на площади Вабадузе и на Певческом поле”, — сказала Маатеэ.

Оперативные службы благодарят участников за заботу друг о друге

Всего за праздничную неделю было чуть более 5100 обращений в медицинскую службу праздника, что меньше, чем на нескольких предыдущих праздниках. ”Под нашим наблюдением в больницы было отправлено 45 человек, и уже традиционно одна из певиц отправилась с репетиции прямо в роддом. В ходе двух концертов праздника песни в глаза бросилось то, что падений под аркой было мало, больше было проблем с сердцем, и люди ощущали слабость. Радовало то, что на протяжении недели люди серьезно относились к рекомендациям и советам медиков”, - сказал руководитель медицинской службы Эрик Веллерамм.

У полиции на празднике песни и танца больше всего случаев было связано с пропавшими и найденными вещами, заблудившимися детьми и пожилыми людьми. Всех потерявшихся людей удавалось быстро найти, и они могли дальше наслаждаться праздником со своими коллективами или близкими. Найденные ценные вещи, за которыми никто не пришел, были переданы в полицейское отделение Кесклинна. Благодарим всех, кто принял во внимание ограничения движения на дорогах, связанные с большим праздником, и сделал из такого большого мероприятия безопасный праздник”, - сказал руководитель полицейского отделения Кесклинна Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Для Спасательного департамента праздник прошел спокойно. ”Мы сделали упор прежде всего на предотвращение, как в противопожарной сфере, так и в области работ по разминированию, что помогло уменьшить возможное количество несчастных случаев и вероятность их возникновения”, - сказал советник по надзору за пожарной безопасностью из бюро Пыхьяского спасательного центра Антс Агураюя. Как на стадионе Kalev, так и на Певческом поле во время репетиций и концертов были наготове как спасатели, так и специалисты по разминированию, которые наблюдали за обстановкой и при необходимости помогали другим службам, прежде всего медикам, в транспортировке пациентов. Спасательный департамент хочет поблагодарить всех участников и организаторов за понимающее отношение и совместную работу, благодаря чему юбилейный праздник был в безопасности.

Юбилейный праздник в цифрах