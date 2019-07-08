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08.07.2019, 21:10

САМЫЕ ПОЛНЫЕ ИТОГИ | XXVII Праздник песни и ХХ Праздник танца закончились, любовь осталась

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rus.delfi.ee
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Aerofotod Lauluväljaku juurest 6.07.2019
Laulupeo avakontsertFoto: Andres Putting

Вчера вечером на башне Певческого поля погас огонь XXVII Праздника песни и ХХ Праздника танца, но идея юбилейного праздника ”Моя любовь” продолжает жить в сердцах певцов, танцоров, музыкантов и всех зрителей. Художественные руководители и организаторы праздника выражают благодарность всем, кто участвовал в празднике и его организации.

Три представления праздника танца посетили в общей сложности почти 33 000 человек, к которым следует приплюсовать почти 11 000 зрителей, наблюдавших за главной репетицией. На субботнем концерте праздника песни ”Учителю” по билетам или приглашениям пришло более 35 600 зрителей, и на большом воскресном концерте было около 62 000 человек. В четверг в Таллиннской церкви методистов на концерте народной музыки ”Ночь каннелей” было примерно 500 гостей, и в пятницу на главном бесплатном концерте народной музыки площадь Вабадузе была полностью заполнена людьми.

Главный дирижер XXVII Праздника песни Пеэтер Перенс благодарит всех, кто принял участие в юбилейном празднике. ”Численность людей, пришедших вчера на Певческое поле, не удивляет. Эстонскому народу нужен был праздник песни на протяжении уже 150 лет, и мне кажется, что будет нужен и в дальнейшем. Программы, прозвучавшие в субботу и воскресенье, составлялись в течение трех лет, и у каждого произведения был свой путь попадания в программу праздника. Помимо полюбившихся песен праздник должен приносить и новые произведения, которые бы обогатили наше творчество. Оркестровая музыка и хоровое пение уже само по себе представляет ценность, но у него есть и смысловая составляющая, и мне приятно, что все композиторы, прозвучавших вчера новых произведений, смогли понять наше бытие и были тепло приняты народом”, — сказал Перенс.

”Я благодарна за все. За эту жизнь, которая у меня была и которая дала мне возможность в качестве главного постановщика праздника танца продолжить рассказывать историю, которая длится уже восемьдесят пять лет. Я благодарна маме, пропавшему отцу, бабушке и школе Азери, благодарна учителю танцев Вильяндиской школы, моим танцорам. Помимо этого, мои слова благодарности коллегам из фонда праздника песни и танца, с которыми мы вместе последние десять лет этим занимались. Чувство благодарности рождается по отношению ко всем тем людям, которые неважно в каком объеме, большом или маленьком, помогали в организации и проведении праздника. Только при совместной работе с учителями танцев, танцорами, командой, отвечающей за постановку, и с музыкантами, мы смогли вместе сделать этот праздник”, — сказала главный постановщик ХХ Праздника танца Вайке Раясте.

Художественный руководитель в третий раз прошедшего праздника народной музыки Юхан Уппин благодарит музыкантов, публику и всю свою команду. ”Люди, которые пришли на праздник народной музыки, показали, что все шесть видов инструментов должны остаться. На этом празднике впервые отдельным видом выступали волынки, и их, несомненно, можно будет и в дальнейшем услышать на праздниках народной музыки”, — сказал Уппин и добавил, что впервые организованный на площади Вабадузе праздник полностью себя оправдал и, по словам выступающих, было найдено лучшее место для проведения их праздника.

Руководитель ЦУ Эстонского праздника песни и танца Аэт Маатеэ сказала, что, учитывая объем и размах юбилейного праздника, всё прошло хорошо. ”Если раньше я была счастлива, когда ничего не случалось, то теперь я хочу чувствовать счастье из-за того, что случилось — эти бесподобные представления на Калевском стадионе и великолепные концерты на площади Вабадузе и на Певческом поле”, — сказала Маатеэ.

Оперативные службы благодарят участников за заботу друг о друге

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Всего за праздничную неделю было чуть более 5100 обращений в медицинскую службу праздника, что меньше, чем на нескольких предыдущих праздниках. ”Под нашим наблюдением в больницы было отправлено 45 человек, и уже традиционно одна из певиц отправилась с репетиции прямо в роддом. В ходе двух концертов праздника песни в глаза бросилось то, что падений под аркой было мало, больше было проблем с сердцем, и люди ощущали слабость. Радовало то, что на протяжении недели люди серьезно относились к рекомендациям и советам медиков”, - сказал руководитель медицинской службы Эрик Веллерамм.

У полиции на празднике песни и танца больше всего случаев было связано с пропавшими и найденными вещами, заблудившимися детьми и пожилыми людьми. Всех потерявшихся людей удавалось быстро найти, и они могли дальше наслаждаться праздником со своими коллективами или близкими. Найденные ценные вещи, за которыми никто не пришел, были переданы в полицейское отделение Кесклинна. Благодарим всех, кто принял во внимание ограничения движения на дорогах, связанные с большим праздником, и сделал из такого большого мероприятия безопасный праздник”, - сказал руководитель полицейского отделения Кесклинна Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Для Спасательного департамента праздник прошел спокойно. ”Мы сделали упор прежде всего на предотвращение, как в противопожарной сфере, так и в области работ по разминированию, что помогло уменьшить возможное количество несчастных случаев и вероятность их возникновения”, - сказал советник по надзору за пожарной безопасностью из бюро Пыхьяского спасательного центра Антс Агураюя. Как на стадионе Kalev, так и на Певческом поле во время репетиций и концертов были наготове как спасатели, так и специалисты по разминированию, которые наблюдали за обстановкой и при необходимости помогали другим службам, прежде всего медикам, в транспортировке пациентов. Спасательный департамент хочет поблагодарить всех участников и организаторов за понимающее отношение и совместную работу, благодаря чему юбилейный праздник был в безопасности.

Юбилейный праздник в цифрах

Праздник песни и танца освещали свыше 100 журналистов из других стран. Впервые, благодаря хорошему сотрудничеству с ERR, удалось организовать прямую трансляцию с праздничного концерта второго дня через онлайн-канал крупной международной новостной агентуры Associated Press. Репортаж Associated Press о празднике попал как в Washington Post, так и в сотни других изданий по всему миру. На месте работали три немецких телеканала — Arte, NDR, ZDF, Финская общественная телерадиовещательная корпорация, Латвийская общественная телерадиовещательная корпорация, Нидерландская общественная телерадиовещательная корпорация и телевидение Чехии. Юбилейный праздник освещали New York Times, Economist, Forbes. Ирландское радио, Deutschlandfunk и радио Бремен подготовят более подробные документальные радиопередачи. В финских газетах Helsingin Sanomat и Iltalehti уже на праздничной неделе были статьи, посвященные празднику, на месте работал 21 финский журналист, чьи статьи выйдут во многих региональных изданиях.

Всего в команду организаторов праздника песни и танца входило примерно 2000 человек. Больше всего было медиков, более 200 человек, а также 130 членов Кайтселийта, которые совместными усилиями раздали за неделю 180 000 порций супа.

В XXVII Празднике песни приняло участие 1020 коллективов, в которые вместе с сопровождающими входило более 32 302 участника. В ХХ Празднике танца приняло участие 713 коллективов, куда вместе с сопровождающими и танцорами входило 11 500 участников. На празднике народной музыки выступило 74 коллектива, куда входило 800 музыкантов. В субботнем шествии приняло участие более 47 000 человек. На открытии праздника песни и на основном концерте было исполнено 64 произведения, в программе праздника танца было 28 танцев, и в программе главного концерта народной музыки 33 музыкальных произведения.

Юбилейному празднику предшествовало Шествие огня, которое за 33 дня прошло путь в 4200 километров из Тарту в Таллинн, двигаясь из уезда в уезд, передавая огонь из рук в руки. В рамках шествия праздничного огня состоялось более чем 450 различных мероприятий со ста тысячами участников, во время которых вечные ценности праздника песни были донесены в каждый дом Эстонии.

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