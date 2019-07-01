Руководитель Певческого поля: мы готовы к Певческому празднику, наши ворота открыты!

Самая большая и значимая работа по ремонту Певческой арки закончилась в мае этого года. Это были долгожданные и необходимые ремонтные работы, которые длились долго и потребовали большой отдачи и точности. Ремонт обошелся в 995 000 евро — замена деревянного покрытия, контроль и усиление конструкции. Все это было сделано благодаря сотрудничеству города Таллинна и Министерства культуры, благодаря чему расходы были поделены пополам. Причина ремонтных работ была проста — не было уверенности, что неотремонтированная Певческая арка сможет безопасно принять Певческий праздник. Такую сложную постройку анализировали специалисты TalTech при помощи четырех различных систем. Особая благодарность строительному ученому Карлу Ыйгеру, который работал над этим делом от всего сердца. Кстати, Карл Ыйгер был связан со строительным проектом Певческой арки и в конце 1950-х годов. На протяжении ремонта в деревянное покрытие арки был вбит миллион гвоздей, а это значит, что почти у каждого жителя Эстонии в арке есть свой гвоздь. То, что рабочие подходили к своей работе с глубокой ответственностью, доказывает и тот факт, что за это время они износили 500 пар перчаток.

Так как мы имеем дело не просто с деревянным покрытием, а с особым покрытием, с помощью которого звучание должно быть на уровне, было необходимо получить не только разрешение на эксплуатацию, но и одобрение самих пользователей. Так, вечером 22 мая под аркой собрались полторы тысячи человек, которые действительно испробовали новую Певческую арку. Было огромным наслаждением видеть улыбки на лицах участников и дирижеров. Певческое поле и новая арка готовы к юбилейному Певческому празднику! Мне от всей души приятно, что Таллинн и Эстония подарили настолько красивый общий подарок всем людям в этот юбилейный год.

Участники Певческого праздника получили еще один большой и достойный подарок. Благодаря золотым рукам рабочих был изготовлен новый дирижерский пульт, который заменит старый, прослуживший почти 60 лет. Новый пульт — безопасный, стильный и солидный элемент для наших самых главных праздников, Певческих праздников. Большая благодарность всем фирмам, которые приняли участие в изготовлении данного пульта. Ведь за эту работу не выставляют счетов. Мы имеем дело с подарком за более чем 100 000 евро, и это все для всего эстонского народа! Такой жест показывает, насколько важна для нас традиция Певческих праздников.

Что же будет со старым дирижерским пультом? Безусловно, было бы очень жаль просто утилизировать его. Было решено привести его в порядок. Ведь за этим пультом работали потрясающие мастера своего дела, и надеемся, что уже в этом году территория Певческого поля станет богаче еще на одну достопримечательность.

Асфальт ровнее и бесплатные туалеты



Безусловно, мы критически осмотрели и всю территорию Певческого поля. Именно поэтому мы провели множество экстренных работ именно для того, чтобы достойно принять Певческий праздник. Благодаря Таллиннскому коммунальному департаменту было приведено в порядок 4500 куб.метров асфальта. Также была приведена в порядок площадка перед аркой, проложено 120 метров нового бордюра и были установлены новые столбы для колонок и дирижерского пульта.

Для того, чтобы Певческое поле выглядело достойно, мы привели в порядок и покрасили ворота и отчистили здания от граффити. На территории установлены новые указатели. Курс обновления прошли и некоторые другие технические территории и постройки, в том числе туалет ”Мере”. Все это обязательно сделает участие в Певческом празднике комфортнее.

Одной из необходимых задач — это слово как нельзя лучше характеризует тему — стало то, что в туалет будет возможно попасть бесплатно. Отпадет необходимость иметь при себе мелкие монеты. Организация таких удобств, как стационарных, так и ”уличных” туалетов для масштабных мероприятий, всегда требует больших затрат. Однако в этот раз все расходы понесет Певческое поле.

Приходите на праздник!



В последнее время очень много разговоров о непонимании, расколах и принижениях. Какое же все-таки счастье, что у нас есть такое место, которое объединяет всех. Какое все-таки счастье, что мы можем хотя бы на миг побыть там, где не существует вражды и недопонимания! И этот момент — момент под Певческой аркой.

Певческое поле, Певческая арка и Певческий праздник — это все то, что объединяет всю Эстонию! Безусловно, все это уже в нас с момента Певческой революции, но, несомненно, есть что-то необъяснимое еще.

Певческое поле и Певческий праздник принадлежат всем нам, каждому человеку Эстонии. И если кто-то захочет понять, кто же такой этот эстонский человек, то ему, несомненно, стоит посетить Певческий праздник. Приходите и посмотрите своими глазами! Певческое поле к празднику готово, и наши ворота открыты!