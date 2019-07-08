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08.07.2019, 20:10

Руководитель Певческого поля: это массовый психоз. Певческое поле нельзя расширить


rus.delfi.ee
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Руководитель Певческого поля: это массовый психоз. Певческое поле нельзя расширить
Foto: Margus Pahv

Руководитель Певческого поля Урмо Саареоя подчеркнул, что заявления, что якобы когда-то на Певческом поле на Празднике песни собралось 300 000 человек, не соответствует действительности — территория Певческого поля вмещает лишь 100 000 человек.

Саареоя сообщил Delfi, что Певческое поле нельзя расширить — рядом с границей его территории стоят дома и другие участки, поэтому расширить поле просто нереально.

Он отметил, что есть различные решения, как например установка на поле трибун, которые идут вверх, но возникает другая проблема — проблема безопасности, как людей быстро эвакуировать оттуда? По его словам, пока что это кажется нереальным.

Певческое поле вмещает 95 000 — 100 000 человек максимум, подчеркнул Саареоя.

То, что творилось на Певческом поле после объявления о том, что внутрь больше никого не пускают — люди пыталась перелезть через забор и так далее — Саареоя назвал массовым психозом и добавил, что праздник можно было посмотреть на большом экране неподалеку, например, в Историческом музее.

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