Руководитель Певческого поля: это массовый психоз. Певческое поле нельзя расширить

Саареоя сообщил Delfi, что Певческое поле нельзя расширить — рядом с границей его территории стоят дома и другие участки, поэтому расширить поле просто нереально.

Он отметил, что есть различные решения, как например установка на поле трибун, которые идут вверх, но возникает другая проблема — проблема безопасности, как людей быстро эвакуировать оттуда? По его словам, пока что это кажется нереальным.

Певческое поле вмещает 95 000 — 100 000 человек максимум, подчеркнул Саареоя.

То, что творилось на Певческом поле после объявления о том, что внутрь больше никого не пускают — люди пыталась перелезть через забор и так далее — Саареоя назвал массовым психозом и добавил, что праздник можно было посмотреть на большом экране неподалеку, например, в Историческом музее.