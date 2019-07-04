Ратас: Праздник песни и танца рождает любовь к Родине

”Несколько недель назад наш Певческий праздник шумел в Тарту, сегодня здесь и в течение всего конца недели по всей Эстонии мы увидим, что Праздник песни и танца служит выражением и, в свою очередь, порождает вновь любовь к Родине, из которой он берет свое начало”, — сказал Ратас в речи, с которой он выступил на открытии праздника. Он также пожелал всем выступающим и зрителям запоминающегося праздника.

Премьер-министр также вручил премию имени Анны Раудкатс за выдающиеся достижения в области народного танца, лауреатом которой стала создатель и главный балетмейстер ансамбля ”Сылеке” Эне Якобсон.

В пятницу Ратас вместе с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем примет участие в заключительном представлении праздника танца. В выходные он будет участвовать в праздничном шествии и концертах на таллиннском Певческом поле.