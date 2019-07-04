ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сегодня начинается Праздник танца ”Моя любовь”

А пока смотрите в режиме онлайн, как проходит репетиция!

По словам главного постановщика праздника танца, репетиции, которые начались с воскресенья, прошли по плану, и все художественное руководство праздника танца проделало большую работу, из которой зрители увидят только лишь малую часть.

”В течение двух с половиной лет длился непрерывный процесс работы. С самого начала с первоначальной идеей праздника стал работать весь коллектив. Так как я оттачивала эту идею, то во имя результата приходилось постоянно идти на компромиссы и предлагать новые решения. Во время подготовки к празднику приходилось постоянно искать баланс, и я благодарна всему коллективу за старания и внесенный вклад”, сказала Раясте.

XX Праздник танца глубоко преклоняется перед 85-летней традиции праздника танца. Поэтому в репертуаре всех танцевальных групп есть любимые композиции из прошлых праздников танца, наряду с которыми не забыто и новое творчество. В общей сложности в программе юбилейного праздника 28 танцев, семь из которых созданы специально для этого праздника.

Организаторы праздника песни и танца советуют всем, кто придет на вечернее представление, следить за прогнозом погоды и одеться с учетом изменчивой погоды, для того чтобы было комфортно смотреть представление праздника танца. По словам организаторов, посетителям стоит взять с собой ветровку или другую теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Представление будет идти ориентировочно чуть больше двух часов.

Главный постановщик Вайке Раясте, музыкальный руководитель Тонио Тамра, дирижер праздника танца Эдмар Туул и драматург праздника танца Лийз Аэдмаа.

Следующие представления XX Праздника танца пройдут 5 июля в 11:00 и 18:00 часов.