ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | В шествии Праздника песни и танца маршируют более 47 000 человек

Вся протяженность пути составляет примерно пять километров, шествие пройдет по маршруту площадь Вабадузе — Пярну мнт — Нарва мнт — Пирита теэ — Певческое поле. ”За главой торжественного шествия будут двигаться тартуские коллективы, которые в этот раз представлены в первых рядах как носители зарождения духа праздников песни. Торжественное шествие будут замыкать представители Таллинна и Харьюмаа, и за ними также пройдут иностранные коллективы и общеэстонские коллективы”, — рассказал о торжественном шествии его руководитель Яанус Вяльямяэ.

Фото с шествия:

В связи с торжественным шествием сегодня существенно ограничено движение в центре города и по Пирита теэ. На территории построения колонн торжественного шествия с 9:00 до 18:00 движение полностью закрыто. С 11:00 (городские автобусы с 12:00) до 18:00 общественное движение в связи с торжественным шествием закрыто по маршруту площадь Вабадузе — площадь Виру — Нарва мнт — Пирита теэ — Вана-Пирита теэ до Морских ворот Певческого поля. Реорганизацию движения и схемы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Организаторы просят зрителей оставлять во время торжественного шествия свободным коридор в ширину всей дороги и для лучшего просмотра торжественного шествия разойтись по всей длине его пути. ”Советуем всем зрителям оставаться на тротуарах, для того чтобы оставалось достаточно места для торжественного шествия. Так как участники торжественного шествия будут заходить на Певческое поле через Морские ворота, то во время шествия зрители должны заходить на праздник через ворота Ору и Ласнамяэские ворота. После окончания торжественного шествия можно будет зайти и через Морские ворота”, — сказал Вяльямяэ. В воскресенье, 7 июля, с 12:30 будут открыты все ворота Певческого поля.

Важно также то, что в оба дня по окончанию праздника песни движение будет закрыто от Пирита теэ до центра города, до того момента, пока большая часть народа не покинет Певческое поле.