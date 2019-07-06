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06.07.2019, 20:45

Президент Кальюлайд на Певческом празднике: песня делает эстонца смелым и свободным!

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rus.delfi.ee
EST
Президент Кальюлайд на Певческом празднике: песня делает эстонца смелым и свободным!
Kersti KaljulaidFoto: Mana Kaasik

Президент Керсти Кальюлад на сегодняшнем открытии юбилейного Певческого праздника произнесла краткую речь, где подчеркнула, что пение — это то, что делает эстонца радостным, смелым и свободным.

Публикуем перевод речи президента в полном объеме:

Дорогой народ Эстонии!

150 лет назад прошел наш первый Певческий праздник. Если бы царская власть тогда знала, на что певческие праздники могут вдохновить эстонский народ, их, наверное, никогда не было бы. Песня вселяет в эстонца радость. Она делает его смелым. Песня делает эстонца свободным.

И в те времена, когда мы не могли говорить громко, во время Праздников песни и танца эстонцы были все же немного больше самими собой, чем в обычные дни. Все мы думали об одном, когда пели - было счастье, радость, смех и слезы.

Да, в лик праздников оккупационного времени вплетались шрамами чужие песни. Но были Koit (Рассвет) и Isamaa (Отчизна). И мы кружились в Вируском вальсе, и солнце уходило за горизонт. Мы понимали все без слов. И выстояли. Пусть же бурлит с нами вместе и сегодня то самое прошлое, и настоящее, и, конечно же, будущее!

Кстати, будущее Певческих праздников стоит сегодня и будет стоять завтра здесь, в первых рядах Певческой эстрады. Там, где они проходят, сотрясается пол. Как требуют того наши неутомимые учителя танца - шаг сильной доли, уверенный и сильный, акцентированный шаг. Это сегодняшний улыбчивый мир маленького эстонца.

Они уже поют о земле, которую любят. Они поют и о том, что счастье не приходит само, его надо искать. Именно таковы эстонские песни - частица надежды в каждом грустном мгновении и маленькое наставление в каждом радостном дне.

Дорогие эстонцы!

Пришло время песни. Будьте с нами! Смело пойте вместе с нами! Наши дирижеры являются и вашими дирижерами, в эти выходные вся власть в их руках!

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