Предварительная продажа билетов на Певческий праздник приостановлена. Концерт можно посмотреть на больших экранах по всему городу
На сегодняшний концерт XXVII Праздника песни ”Моя любовь” предварительно продано около 60 000 билетов, численность певцов и музыкантов, которые участвуют в празднике 35 000 человек. Наступила ситуация, когда по решению организаторов для обеспечения безопасности людей приостанавливается предварительная продажа билетов. Людям без билета советуют не приходить к воротам Певческого поля.
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