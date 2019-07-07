Предварительная продажа билетов на Певческий праздник приостановлена. Концерт можно посмотреть на больших экранах по всему городу

Предварительная продажа билетов на сегодняшний концерт приостанавливается из соображений безопасности, она откроется тогда, когда позволит численность людей с билетом, покидающих Певческое поле.

Всех людей, кто не купил билет на праздник, просят смотреть трансляцию праздника на больших экранах, установленных в Таллинне на площади Вабадузе и в замке Маарьямяги, а также на больших экранах во всех уголках Эстонии.

По заверению полиции, медицинской службы и спасательного департамента, приоритетным является обеспечение безопасности для посетителей с билетами. Для быстрого вмешательства, необходимо обеспечить проход в толпу людей как для того, чтобы позвать о помощи, так и для того, чтобы оказать ее.

Сегодняшний концерт XXVII Праздника песни ”Моя любовь” можно в 14:00 часов смотреть в прямой трансляции на больших экранах во многих уголках Эстонии. В Таллинне праздник песни будет транслироваться на площади Вабадузе.

Сегодня концерт праздника песни в прямом эфире можно смотреть:

• В порту Орьяку (Хийумаа) в 14:00