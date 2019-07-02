Праздник песни можно будет смотреть на больших экранах в 14 уездах Эстонии

Для общего просмотра праздника песни и танца в разных уголках Эстонии будут установлены LED-экраны размером 3х5 метров, а также стулья. Так как это юбилейный праздник, организаторы во многих уездах также позаботились о дополнительных видах деятельности, для того чтобы еще больше поддержать праздничное настроение.

”Например, в Валгамаа, в замке Таагепера, пройдет семейный день, где можно будет посмотреть и купить изделия ручной работы, поесть блины и купить местную продукцию. В Вырумаа в течение всего дня будет открыта площадка еды Uma Meki и множество кафе, можно будет принять участие в различных мастер-классах и купить изделия ручной работы местных мастеров”, — сказала Кайа Мытс, руководитель по коммуникации Центра народной культуры, который организовывает общий просмотр праздника.