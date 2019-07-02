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02.07.2019, 21:50

Праздник песни можно будет смотреть на больших экранах в 14 уездах Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
XII noorte laulu- ja tantsupidu
XII noorte laulu- ja tantsupiduFoto: Priit Simson

Концерт XXVII Праздника песни ”Моя любовь”, который начнется в 14:00 часов в воскресенье, можно будет в прямом эфире смотреть на больших экранах в 14 уездах Эстонии. В некоторых местах можно будет до концерта посмотреть также запись представления праздника танца. В Таллинне праздник песни будет транслироваться на площади Вабадузе, сказано в пресс-релизе.

Для общего просмотра праздника песни и танца в разных уголках Эстонии будут установлены LED-экраны размером 3х5 метров, а также стулья. Так как это юбилейный праздник, организаторы во многих уездах также позаботились о дополнительных видах деятельности, для того чтобы еще больше поддержать праздничное настроение.

”Например, в Валгамаа, в замке Таагепера, пройдет семейный день, где можно будет посмотреть и купить изделия ручной работы, поесть блины и купить местную продукцию. В Вырумаа в течение всего дня будет открыта площадка еды Uma Meki и множество кафе, можно будет принять участие в различных мастер-классах и купить изделия ручной работы местных мастеров”, — сказала Кайа Мытс, руководитель по коммуникации Центра народной культуры, который организовывает общий просмотр праздника.

Воскресный концерт праздника песни в прямом эфире можно будет посмотреть в порту Orjaku (Хийумаа), на центральной площади Рапла, на центральной площади Курессааре (Сааремаа), в детском парке Пярну и в Таллинне на площади Вабадузе.

Помимо праздника песни в некоторых местах можно будет также посмотреть трансляцию праздника танца. Представление праздника танца можно будет посмотреть:

В парке замка Таагепера (Валгамаа) в 10:00 часов

На центральной площади Пылва (Пылвамаа) в 11:00 часов

Во дворе поместья Лооси (Вырумаа) в 11.00 часов

В культурном центре Йыгева (Йыгевамаа) в 11:00 часов

Во дворе Нарвского замка (Ида-Вирумаа) в 11:00 часов

У Шведского рынка в Хаапсалу (Ляэнемаа) в 11:00 часов

Перед входом А Эстонского национального музея (Тартумаа) в 11:00 часов

На центральной площади Вильянди (Вильяндимаа) в 11:30 часов

На центральной площади Пайде (Ярвамаа) в 12:00 часов

Вход для всех свободный.

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Общий просмотр праздника организует Центр народной культуры в сотрудничестве с Министерством культуры, ЦУ Эстонского праздника песни и танца и Эстонской национальной радиовещательной корпорацией.

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