Праздник песни — это как тимбилдинг всей Эстонии. Но эстонцы и русские не работают вместе(15)
Лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас специально для RusDelfi объясняет, почему на Певческом празднике не поют по-русски. И когда это изменится.
Лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас специально для RusDelfi объясняет, почему на Певческом празднике не поют по-русски. И когда это изменится.
Посыл Праздника песни и танца в том, что у нас есть общее национальное культурное самосознание, и есть государство, которое это самосознание поддерживает. И Праздник — это такое событие, которое можно назвать, тимбилдингом, или в данном случае нэйшнбилдингом, где мы собираемся, смотрим друг другу в глаза и подтверждаем друг другу, что мы одна нация, которая идет к одной единой цели. Но, к сожалению, не все граждане в этом тимбилдинге участвуют.
В последнее время есть большой интерес и старание со стороны русских Эстонии активнее участвовать в празднике. С каждым разом все больше русских коллективов принимают участие и русские зрители также посещают этот праздник. В моей ленте на фэйсбук абсолютно все эстонские друзья, что эстонцы, что русские, вывешивали фото и делились эмоциями от праздника. Но идет дискуссия на тему, должны ли русские коллективы быть на празднике более видны. Эта дискуссия идет уже последние 10-15 лет. Раньше её не существовало, но новое поколение эстонских русских, для которых Эстония — единственная родина и другой нет, выдвигает пожелания участия, и для них, видимо, важно участвовать там именно как русским.
И вот мы уже 5 лет говорим на тему "А может все-таки включить песню на русском языке?" Мы это обсуждали в 2014 и теперь в 2019 году. Песня на русском языке, или часть какого-то выступления на русском, конечно же, показала бы эстонскую русскую культуру. Именно эстонскую русскую культуру, и поэтому не надо распевать ”Катюшу”. Это должна быть песня местная, не из России. Если она придет из России, она не сработает. Пока такой песни нет, но ведь многие песни на Певческом празднике и пишутся под хор специально к празднику. Уверена, в Эстонии есть талантливые русские композиторы и поэты, которые могли бы эту песню написать.
”Так и будем напоминать о русской песне тогда, когда эстонцы уже дома костюмы надевают?
Но дискуссия вокруг включения русской песни обычно идет так: за месяц-два до Певческого праздника кто-нибудь из русских высказывает идею о русской песне. И все эстонцы удивляются: а тебе-то что, где ты раньше был когда мы, эстонцы, уже год программу создаем? Программа уже сверстана, без участия русских, и организаторам даже не нужно искать никакого дополнительного повода, чтобы отказать.
Почему русских не было там, где создавали программу праздника? А потому, что русские живут сами по себе, а эстонцы сами по себе. Эстонцы готовят свой праздник и про русских даже не вспоминают. Нет "тимбилдинга" между эстонцами и русскими, ибо нет площадки, где они могли бы работать совместно. Площадки разделены — детские садики, школы, рабочие места, жилые районы.
Так что же дальше? Так и будем напоминать о русской песне тогда, когда эстонцы уже дома костюмы надевают? Смотря на сегодняшние тенденции, тут два варианта. Либо русские будут участвовать так, как и сейчас, не выставляя свою русскость напоказ. Либо они будут напоминать свои пожелания о русской песне. Но когда появятся площадки, где дети совместно растут и учатся, может быть, появится и третий вариант, что эта эстонская русская песня когда-то прозвучит на Певческом поле.
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