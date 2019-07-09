Праздник песни — это как тимбилдинг всей Эстонии. Но эстонцы и русские не работают вместе

И вот мы уже 5 лет говорим на тему "А может все-таки включить песню на русском языке?" Мы это обсуждали в 2014 и теперь в 2019 году. Песня на русском языке, или часть какого-то выступления на русском, конечно же, показала бы эстонскую русскую культуру. Именно эстонскую русскую культуру, и поэтому не надо распевать ”Катюшу”. Это должна быть песня местная, не из России. Если она придет из России, она не сработает. Пока такой песни нет, но ведь многие песни на Певческом празднике и пишутся под хор специально к празднику. Уверена, в Эстонии есть талантливые русские композиторы и поэты, которые могли бы эту песню написать.

” Так и будем напоминать о русской песне тогда, когда эстонцы уже дома костюмы надевают?

Но дискуссия вокруг включения русской песни обычно идет так: за месяц-два до Певческого праздника кто-нибудь из русских высказывает идею о русской песне. И все эстонцы удивляются: а тебе-то что, где ты раньше был когда мы, эстонцы, уже год программу создаем? Программа уже сверстана, без участия русских, и организаторам даже не нужно искать никакого дополнительного повода, чтобы отказать.

Почему русских не было там, где создавали программу праздника? А потому, что русские живут сами по себе, а эстонцы сами по себе. Эстонцы готовят свой праздник и про русских даже не вспоминают. Нет "тимбилдинга" между эстонцами и русскими, ибо нет площадки, где они могли бы работать совместно. Площадки разделены — детские садики, школы, рабочие места, жилые районы.

Так что же дальше? Так и будем напоминать о русской песне тогда, когда эстонцы уже дома костюмы надевают? Смотря на сегодняшние тенденции, тут два варианта. Либо русские будут участвовать так, как и сейчас, не выставляя свою русскость напоказ. Либо они будут напоминать свои пожелания о русской песне. Но когда появятся площадки, где дети совместно растут и учатся, может быть, появится и третий вариант, что эта эстонская русская песня когда-то прозвучит на Певческом поле.