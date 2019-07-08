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08.07.2019, 12:39

От туалета до отсутствия русской песни. А какие проблемы Праздника песни и танца увидели вы?

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rus.delfi.ee
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Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul
Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakulFoto: Mana Kaasik

Праздник песни и танца завершен. Он был великолепно организован, но всегда можно ещё лучше. И RusDelfi с помощью своих читателей постарается в этом помочь. Обязательно оставляйте свои комментарии!

Наши корреспонденты, посетившие главное мероприятие четырехлетия отметили несколько довольно серьезных проблем. И за следующие четыре года, хотелось бы их решить.

1. Общественный транспорт

Ожидания автобусов во время праздника песни переросли в требования отправить руководство Таллиннского транспорта в отставку.

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2. Парковки

Мест для того, чтобы припарковать автомобиль в рамках ПДД, было катастрофически мало. Люди бросали свои авто под запрещающими знаками, на газонах, и просто где угодно.

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3. Такси

Таксопарк Bolt и Яндекс.Такси перед началом Праздника был занят. Ожидание машин (связанное с проблемами с общественным транспортом) превышало все разумные пределы.

4. Вместимость Певческого поля

Уже в разгар Праздника оргкомитету пришлось прекратить продажу билетов, поскольку всё поле оказалось заполнено. Что будет, если на следующий праздник или какие-то другие концерты приедет больше желающих? Даже в этот раз не все сумели насладиться музыкой вживую.

5. Туалеты

Давайте серьезно. Певческое поле - не стадион, где количество туалетов рассчитывается на максимальную посещаемость. Туалетов даже при всех принятых мерах катастрофически не хватало, и очередь к заветным кабинкам выстраивалась такая же, как на упомянутый выше автобус.

6. Межнациональное непонимание

Представители русской и эстонской общин, населяющих Эстонию, в большинстве своем по-разному смотрят на Праздник песни. Дискуссии о появлении в программе Праздника песни на русском языке ведутся вяло, да и решит ли что-то это возможное изменение в программе - не совсем понятно.

Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Еще раз для того, чтобы всё прояснить. Праздник был организован отлично. И мы не требуем ничью голову, мы лишь хотим, чтобы обозначенные проблемы не затерялись под общим ликованием. И через 4 года мы обязательно отыщем этот текст и спросим у руководителей Праздника и города, что же было сделано в данном направлении.

А что бросилось в глаза: пишите в комментариях!

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