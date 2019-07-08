От туалета до отсутствия русской песни. А какие проблемы Праздника песни и танца увидели вы?

Давайте серьезно. Певческое поле - не стадион, где количество туалетов рассчитывается на максимальную посещаемость. Туалетов даже при всех принятых мерах катастрофически не хватало, и очередь к заветным кабинкам выстраивалась такая же, как на упомянутый выше автобус.
6. Межнациональное непонимание
Представители русской и эстонской общин, населяющих Эстонию, в большинстве своем по-разному смотрят на Праздник песни. Дискуссии о появлении в программе Праздника песни на русском языке ведутся вяло, да и решит ли что-то это возможное изменение в программе - не совсем понятно.
Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
Еще раз для того, чтобы всё прояснить. Праздник был организован отлично. И мы не требуем ничью голову, мы лишь хотим, чтобы обозначенные проблемы не затерялись под общим ликованием. И через 4 года мы обязательно отыщем этот текст и спросим у руководителей Праздника и города, что же было сделано в данном направлении.
А что бросилось в глаза: пишите в комментариях!
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