От туалета до отсутствия русской песни. А какие проблемы Праздника песни и танца увидели вы?

Наши корреспонденты, посетившие главное мероприятие четырехлетия отметили несколько довольно серьезных проблем. И за следующие четыре года, хотелось бы их решить.

1. Общественный транспорт

Ожидания автобусов во время праздника песни переросли в требования отправить руководство Таллиннского транспорта в отставку.

Подробнее об этом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

2. Парковки

Мест для того, чтобы припарковать автомобиль в рамках ПДД, было катастрофически мало. Люди бросали свои авто под запрещающими знаками, на газонах, и просто где угодно.

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3. Такси

Таксопарк Bolt и Яндекс.Такси перед началом Праздника был занят. Ожидание машин (связанное с проблемами с общественным транспортом) превышало все разумные пределы.

4. Вместимость Певческого поля

Уже в разгар Праздника оргкомитету пришлось прекратить продажу билетов, поскольку всё поле оказалось заполнено. Что будет, если на следующий праздник или какие-то другие концерты приедет больше желающих? Даже в этот раз не все сумели насладиться музыкой вживую.

5. Туалеты

