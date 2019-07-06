ОНЛАЙН-БЛОГ | В шествии Праздника песни и танца примут участие более 47 000 человек, вечером состоится концерт

Вся протяженность пути составляет примерно пять километров, шествие пройдет по маршруту площадь Вабадузе — Пярну мнт — Нарва мнт — Пирита теэ — Певческое поле. ”За главой торжественного шествия будут двигаться тартуские коллективы, которые в этот раз представлены в первых рядах как носители зарождения духа праздников песни. Торжественное шествие будут замыкать представители Таллинна и Харьюмаа, и за ними также пройдут иностранные коллективы и общеэстонские коллективы”, — рассказал о торжественном шествии его руководитель Яанус Вяльямяэ.
В связи с торжественным шествием сегодня существенно ограничено движение в центре города и по Пирита теэ. На территории построения колонн торжественного шествия с 9:00 до 18:00 движение полностью закрыто. С 11:00 (городские автобусы с 12:00) до 18:00 общественное движение в связи с торжественным шествием закрыто по маршруту площадь Вабадузе — площадь Виру — Нарва мнт — Пирита теэ — Вана-Пирита теэ до Морских ворот Певческого поля. Реорганизацию движения и схемы можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Организаторы просят зрителей оставлять во время торжественного шествия свободным коридор в ширину всей дороги и для лучшего просмотра торжественного шествия разойтись по всей длине его пути. ”Советуем всем зрителям оставаться на тротуарах, для того чтобы оставалось достаточно места для торжественного шествия. Так как участники торжественного шествия будут заходить на Певческое поле через Морские ворота, то во время шествия зрители должны заходить на праздник через ворота Ору и Ласнамяэские ворота. После окончания торжественного шествия можно будет зайти и через Морские ворота”, — сказал Вяльямяэ. В воскресенье, 7 июля, с 12:30 будут открыты все ворота Певческого поля.
Важно также то, что в оба дня по окончанию праздника песни движение будет закрыто от Пирита теэ до центра города, до того момента, пока большая часть народа не покинет Певческое поле.
Праздник песни и танца 2019
А вот мнение о Празднике песни и танца главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/prazdnik-kotoryj-dolzhen-vseh-obedinit?id=86727909
В нашем опросе о Празднике песни и танца по-прежнему лидирует ответ "Не буду смотреть" :( https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/pojdete-li-vy-na-prazdnik-pesni-i-tanca-opros-rusdelfi?id=86738205
TLT на этих выходных уплотнит график движения общественного транспорта, но в определенный промежуток времени его работа будет приостановлена, так что следите за информацией на www.transport.tallinn.ee. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/vo-vremya-pevcheskogo-prazdnika-na-gorodskih-liniyah-budut-kursirovat-dopolnitelno-30-avtobusov?id=86745623
О погоде: сообщается, что зона осадков ушла из Таллинна, сейчас переменная облачность, сегодня днем до +17 градусов.
Если вы сегодня-завтра собираетесь на концерты Праздника песни, то вот несколько важных рекомендаций для вас. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/specialisty-dayut-pyat-sovetov-gostyam-pevcheskogo-prazdnika?id=86753791
Вы сегодня подняли флаг? https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/dopolnitelnyj-den-estonskogo-flaga-organizatory-prazdnika-prizyvayut-zhitelej-podnyat-estonskie-styagi?id=86753381
А накануне там благословили новый дирижерский пульт - прежний прослужил аж 60 лет! https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/na-pevcheskom-pole-blagoslovili-novyj-dirizherskij-pult?id=86754481
Тем временем на Певческом поле уже репетируют вечернее выступление.
А вот такое романтическое событие произошло на последнем представлении Праздника танца. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/foto-i-video-poslednee-predstavlenie-prazdnika-tanca-bylo-otmecheno-publichnym-predlozheniem-ruki-i-serdca?id=86753983
Вот такая красота получилась, когда наш фотограф запечатлел первое танцевальное представление с высоты птичьего полета. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/aerofoto-eto-zavorazhivaet-uzory-prazdnika-tanca-s-vysoty-ptichego-poleta?id=86745437
Торжественное шествие начнется в 13:00, а пока давайте вспомним, что происходило в четверг и пятницу на Празднике танца.
Говорят, русскоязычным жителям Эстонии Праздник песни и танца неинтересен. А вы согласны с этим? https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/pesnyami-na-russkom-turkmenskom-ili-nganasanskom-yazyke-nichego-popravit-nelzya-izvestnye-zhiteli-estonii-o-tom-pochemu-russkih-ne-interesuet-prazdnik?id=86746923
Напомним, из-за шествия сегодня в Таллинне будет ограничено движение. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/shemy-vnimanie-torzhestvennoe-shestvie-prazdnika-pesni-i-tanca-suschestvenno-ogranichit-v-subbotu-dvizhenie-v-tallinne?id=86754127
Итак, вот что будет происходить в эти выходные: Суббота, 6 июля13:00-18:00 торжественное шествие XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь"19:00 концерт-открытие "Учителю" XXVII Праздника песни "Моя любовь"Воскресенье, 7 июля14:00 XXVII Праздник песни "Моя любовь"
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