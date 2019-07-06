ОНЛАЙН-БЛОГ | Праздник песни и танца в самом разгаре: сегодня — торжественное шествие и концерт

Праздник песни и танца 2019

А вот такое романтическое событие произошло на последнем представлении Праздника танца. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/foto-i-video-poslednee-predstavlenie-prazdnika-tanca-bylo-otmecheno-publichnym-predlozheniem-ruki-i-serdca?id=86753983

Вот такая красота получилась, когда наш фотограф запечатлел первое танцевальное представление с высоты птичьего полета. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/aerofoto-eto-zavorazhivaet-uzory-prazdnika-tanca-s-vysoty-ptichego-poleta?id=86745437

Торжественное шествие начнется в 13:00, а пока давайте вспомним, что происходило в четверг и пятницу на Празднике танца.

Говорят, русскоязычным жителям Эстонии Праздник песни и танца неинтересен. А вы согласны с этим? https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/pesnyami-na-russkom-turkmenskom-ili-nganasanskom-yazyke-nichego-popravit-nelzya-izvestnye-zhiteli-estonii-o-tom-pochemu-russkih-ne-interesuet-prazdnik?id=86746923

Напомним, из-за шествия сегодня в Таллинне будет ограничено движение. https://rus.delfi.ee/daily/laulupidu2019/shemy-vnimanie-torzhestvennoe-shestvie-prazdnika-pesni-i-tanca-suschestvenno-ogranichit-v-subbotu-dvizhenie-v-tallinne?id=86754127

Итак, вот что будет происходить в эти выходные: Суббота, 6 июля13:00-18:00 торжественное шествие XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь"19:00 концерт-открытие "Учителю" XXVII Праздника песни "Моя любовь"Воскресенье, 7 июля14:00 XXVII Праздник песни "Моя любовь"