”Нам что, надо было выпустить об этом газету?” Департамент ответил на обвинения в плохой работе транспорта на Певческом празднике(1)
В ответ на критику за плохую организацию работу общественного транспорта во время Певческого праздника руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьё сказал, что все необходимая информация народу была предоставлена.
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