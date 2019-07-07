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07.07.2019, 19:31

”Нам что, надо было выпустить об этом газету?” Департамент ответил на обвинения в плохой работе транспорта на Певческом празднике

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rus.delfi.ee
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Andres Harjo
Andres HarjoFoto: Priit Simson

В ответ на критику за плохую организацию работу общественного транспорта во время Певческого праздника руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьё сказал, что все необходимая информация народу была предоставлена.

”Мы передали все пресс-релизы об изменениях в работе общественного транспорта, — сказал он. — Уже давно было известно, что после певческого праздника Нарвское шоссе будет закрыто и автобусы там ходить не будут”.

Харьё отметил, что общественный транспорт работал именно так, как они и обещали. ”Просто автобусы не могли двигаться среди этой массы людей”, — добавил он.

”Вы хотите, чтобы мы выпустили газету, где осветили бы все, что изменится? — спросил он риторически. — Неужели нам действительно надо было отметить точками на карте все эти изменения?”

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