”Нам что, надо было выпустить об этом газету?” Департамент ответил на обвинения в плохой работе транспорта на Певческом празднике

”Мы передали все пресс-релизы об изменениях в работе общественного транспорта, — сказал он. — Уже давно было известно, что после певческого праздника Нарвское шоссе будет закрыто и автобусы там ходить не будут”.

Харьё отметил, что общественный транспорт работал именно так, как они и обещали. ”Просто автобусы не могли двигаться среди этой массы людей”, — добавил он.

”Вы хотите, чтобы мы выпустили газету, где осветили бы все, что изменится? — спросил он риторически. — Неужели нам действительно надо было отметить точками на карте все эти изменения?”