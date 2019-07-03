На площади Вабадузе пройдет совместный просмотр Певческого праздника

”Наверное, каждый житель Эстонии хочет быть в этот момент на Певческом поле и стать частью Певческого праздника. Для тех, у кого такой возможности по каким-либо причинам не будет, мы хотим создать возможность стать частью Певческого праздника с помощью прямой трансляции на площади Вабадузе. Это очень хорошая инициатива со стороны организаторов Певческого праздника, и я надеюсь, что погода будет благоприятной, как для Певческого праздника, так и для тех, кто захочет посмотреть его с помощью прямой трансляции”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

XXVII Праздник песни ”Моя любовь” будет показан на большом LED-экране на площади Вабадузе в полном объеме с 14.00 до 21.00. Участие в совместном просмотре бесплатное. Совместный просмотр пройдет при любой погоде. На площади Вабадузе можно будет не только понаблюдать за Певческим праздником, но и при желании подпевать хорам на Певческом поле.

Совместный просмотр Певческого праздника на площади Вабадузе является частью всеэстонской инициативы, в рамках которой совместные просмотры пройдут в 14 уездах.