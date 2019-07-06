Объявленные к юбилею праздника песни поиски нового дирижерского пульта накануне получили кульминацию, так как на Певческом поле благословили новый дирижерский пульт. Прежний дирижерский пульт, которые прослужил 60 лет, останется на Певческом поле на почетном месте, и все смогут посмотреть на него.
Новый дирижерский пульт благословили дирижеры праздника песни, авторы и создатели пульта, а также хоры, которые собрались на Певческом поле для репетиций.
Дирижер Рауль Талмар рад новому пульту и верит, что он прослужит праздникам песни по крайней мере столько же сколько и прежний. Изготовленный по проекту Андреса Трууса дирижерский пульт нравится ему прежде всего своим практическим решением. «Пульт с одной стороны красивой формы, с другой стороны не очень бросается в глаза, чтобы не отвлекать внимание певцов и дирижеров. Думая о дирижерском пульте, не стоит забывать, что это должно быть место, где делается работа, где возникает чувство уверенности и возможность сконцентрироваться на своей работе. Верю, что новый дирижерский пульт прекрасно выполнит эту цель», сказал Талмар.
Дирижерский пульт был изготовлен в Вильяндимаа на заводе AMV Metall и передан как подарок. «Этот пульт изготовили мастера из уезда Вильяндимаа Андре Аавастику и Мадис Миллиствере, которые в прямом смысле поддерживают движение праздника танца. Эта идея, что мы сделаем этот пульт, не прося ни у кого помощи, для меня является неоценимым вкладом в традицию праздников песни», выразил Талмар мужчинам благодарность.
Руководитель Певческого поля Урмо Саареоя сказал, что старый дирижерский пульт заслужил с почетом пойти на пенсию. «Дирижерский пульт, который прослужил столько времени праздникам песни, было бы неправильно скрывать. Мы очень постарались и с сегодняшнего дня старый дирижерский пульт установлен на площадке Мяэ, как достопримечательность. Пульт реставрировали старинными материалами и техникой, для того чтобы результат был как можно более подлинным. Теперь все могут посмотреть отреставрированный старый дирижерский пульт. Речь идет о первом шаге к созданию постоянной выставки Певческого поля, которая бы рассказывала посетителям об истории наших праздников песни и о роли праздника в формировании статуса одного народа», сказал Саареоя.
Прошлой весной на конкурс по поиску нового дирижерского пульта было представлено 16 проектов, из которых жюри выбрало проект Андреса Трууса «Перепутье». Изготовленный по проекту дирижерский пульт напоминает своей формой букву X, высота ответвлений которой разной длинны. На самой большой высоте стоит дирижер, а нижняя часть предназначена для произнесения речей, обращенных к публике. Новинка нового дирижерского пульта в том, что высота меняется при помощи мотора, для того чтобы пульт подходил для каждого хора и каждого дирижера.
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