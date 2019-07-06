На Певческом поле благословили новый дирижерский пульт

Новый дирижерский пульт благословили дирижеры праздника песни, авторы и создатели пульта, а также хоры, которые собрались на Певческом поле для репетиций.

Дирижер Рауль Талмар рад новому пульту и верит, что он прослужит праздникам песни по крайней мере столько же сколько и прежний. Изготовленный по проекту Андреса Трууса дирижерский пульт нравится ему прежде всего своим практическим решением. «Пульт с одной стороны красивой формы, с другой стороны не очень бросается в глаза, чтобы не отвлекать внимание певцов и дирижеров. Думая о дирижерском пульте, не стоит забывать, что это должно быть место, где делается работа, где возникает чувство уверенности и возможность сконцентрироваться на своей работе. Верю, что новый дирижерский пульт прекрасно выполнит эту цель», сказал Талмар.

Дирижерский пульт был изготовлен в Вильяндимаа на заводе AMV Metall и передан как подарок. «Этот пульт изготовили мастера из уезда Вильяндимаа Андре Аавастику и Мадис Миллиствере, которые в прямом смысле поддерживают движение праздника танца. Эта идея, что мы сделаем этот пульт, не прося ни у кого помощи, для меня является неоценимым вкладом в традицию праздников песни», выразил Талмар мужчинам благодарность.