На открытии юбилейного праздника концертом наслаждались 82 000 человек

У медицинской службы, которая находится на Певческом поле, день прошел по плану. Так как на территории было больше чем обычно людей, то было также немного больше обращений с маленькими проблемами. Несмотря на это, медицинская служба все-таки напоминает зрителям, которые придут сегодня, что во время всего праздничного дня нужно пить больше жидкости, и обязательно хорошо кушать, чтобы длинный день прошел как можно более гладко.

Полиции пришлось заниматься в основном потерянными вещами, и детьми, которые заблудились. Учитывая сегодняшний день, организаторы напоминают, что у входов на Певческое поле помимо охранников G4S также дежурят помощники, которые направляют и помогают посетителям, а также раздают маленьким детям браслеты на руку, на которые родитель может написать свой номер телефона. Если ребенок потеряется в толпе из виду, то с помощью контакта, оставленного на браслете, можно быстро найти родителя или сопровождающего. Такие браслеты можно спросить также в инфо-пункте, который находится у ворот Ору.