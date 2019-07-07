На открытии юбилейного праздника концертом наслаждались 82 000 человек

На прошедшем вчера концерте-открытии XXVII Праздника песни ”Моя любовь” 82 000 человек своим участием и экскурсией в историю эстонской музыки низко поклонились всем учителям. По данным оперативных служб, как торжественное шествие, так и концерт прошли спокойно, сообщают организаторы.
Художественные руководители праздника танца в начале концерта, перед стоящими на открытии 25 000 участниками единого хора, пронесли огонь юбилейного праздника, который был доставлен на Певческое поле в ходе торжественного шествия. После зажжения огня праздника песни, были исполнены самые известные эстонские музыкальные произведения, которые в конце вечера завершились совместным пением участников праздника и народа.
Программа концерта-открытия была составлена на основе музыкальных произведений, которые написали эстонские композиторы и их учителя. По временному отрезку в первый день юбилейного праздника песни под управлением Каспарса Путнинша прозвучало и произведение Яниса Цимзе ”Rīga dimd”, которое он написал в 1872 году, и произведение Тауно Айнтса ”Üksi pole keegi”, которую он написал в 2017 году, хором дирижировал главный дирижер Пеэтер Перенс. На концерте прозвучало 26 произведений их классики эстонской музыки, которые исполнялись под управлением великих дирижеров: Неэме Ярви, Тыну Кальюсте, Кристина Поска, Олари Элтс, Ристо Йост и другие. Песню Виллема Каппа сольно исполнил Айн Ангер, под фортепьянное сопровождение музыкального руководителя концерта Сийма Селиса.
У медицинской службы, которая находится на Певческом поле, день прошел по плану. Так как на территории было больше чем обычно людей, то было также немного больше обращений с маленькими проблемами. Несмотря на это, медицинская служба все-таки напоминает зрителям, которые придут сегодня, что во время всего праздничного дня нужно пить больше жидкости, и обязательно хорошо кушать, чтобы длинный день прошел как можно более гладко.
Полиции пришлось заниматься в основном потерянными вещами, и детьми, которые заблудились. Учитывая сегодняшний день, организаторы напоминают, что у входов на Певческое поле помимо охранников G4S также дежурят помощники, которые направляют и помогают посетителям, а также раздают маленьким детям браслеты на руку, на которые родитель может написать свой номер телефона. Если ребенок потеряется в толпе из виду, то с помощью контакта, оставленного на браслете, можно быстро найти родителя или сопровождающего. Такие браслеты можно спросить также в инфо-пункте, который находится у ворот Ору.
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