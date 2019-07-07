Михал о дорожном хаосе во время праздника: Кылварт должен отправить руководство транспортного сектора в отставку

”То, что в Таллинне проходит Певческий праздник, очень хорошо скрыто от руководства общественного транспорта. Так же как и приход зимы от коммунальной службы, ”катки” с улиц пропали только весной, с приходом солнца. Новость Delfi о вчерашнем ожидании автобуса звучит так, как будто мы все ждали ”белого корабля”. Везде подобные новости и сегодня — в общественном транспорте хаос”, — пишет Михал. Он упоминает, что для решения проблемы многие водители добровольно забирали участников и зрителей Певческого праздника и подвозили их на Певческое поле.

”Каждый житель Таллинна, также младенец или пенсионер платят за ”бесплатный” транспорт 160 евро в год. Здесь нет ничего бесплатного, за эти деньги жители города и гости должны получать лучшее руководство и организацию. Если же этого не получается, тогда несколько человек из руководства могут пойти искать новую работу. Потому что Певческий праздник не может быть сюрпризом для столицы”, — считает политик.