Медслужба праздника танца: запаситесь одеждой и питьевой водой

Следующая неделя для десятка тысяч певцов, танцоров и музыкантов означает почти всю неделю репетиций и представлений. По прогнозу метеослужбы на данный момент, во время недели XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” погода будет переменчива, поэтому по словам руководителя медицинской службы праздника Эрика Веллерамма, нужно быть готовыми как к солнечной погоде, так и к проливным дождям.
”Учитывая изменчивую погоду, следует взять с собой несколько комплектов одежды как для холодной, так и для жаркой погоды. Один комплект одежды должен быть с собой полностью на замену как на репетициях, так и на площадках для репетиций. Тогда можно переодеться прямо там и если пойдет дождь, то не мерзнуть в мокрой одежде. Помимо брюк, футболок и ветровок нужно также не забыть запасные носки”, советует Веллерамм. Хорошо также на репетиции взять собой сумку или рюкзак, в которые бы поместилась запасная одежда, и которые было бы удобно взять с собой на репетицию или репетиционную площадку. Учитывая противоречивый прогноз погоды, важно, чтобы одежда была в непромокаемом мешке и не намокла, если пойдет дождь.
Одежда могла бы быть многослойной, так, если будет тепло, можно будет снимать одежду по слоям, и если будет холодно, то одеть ее обратно. ”Также нужно взять с собой головной убор, чтобы не получить солнечный удар. Также тем, у кого светлая кожа, следует нанести на кожу крем от загара”, сказал Веллерамм. Одна простая, но очень важная вещь, которую всегда удобно носить в кармане, это дождевик.
Обязательно нужно подумать и о медикаментах. ”Особенно тем, кому врач назначил точную схему лечения или у кого может быть аллергия на что-то. Ни в коем случае во время праздника нельзя менять схему лечения, поэтому определенное количество медикаментов нужно взять с собой”, добавил Веллерамм.
Праздничную неделю начинают танцоры, которые уже с воскресенья репетируют на репетиционных площадках города. Опыт прошлых праздников показал, что больше всего проблем танцорам доставляют мозоли на ногах. ”Конечно, удобная и уже ношенная обувь помогает избежать появление мозолей. Новую обувь стоит по возможности приберечь для какого-нибудь другого случая. С собой нужно взять и пластыри”, сказал руководитель медицинской службы.
Важно также в течение всей недели иметь при себе бутылку с водой, чтобы пить достаточно жидкости. В этот раз участникам праздника песни и танца раздадут более 45 000 многоразовых бутылок для воды, которые на территории можно будет наполнять из установленных баков с водой. Так как репетиции проходят весь день и требуют как физических, так и эмоциональных затрат, очень важно не пропускать все приемы пищи и хорошо есть, а также перекусывать что-то между основными приемами пищи. Участники праздника могут посмотреть информацию об организации питания и об аллергенах на сайте праздника песни и танца в рубрике участника: https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/osaleja/toitlustusinfo/
Во всех школах, где ночуют участники праздника, есть медицинские пункты, и на репетиционных площадках и территории праздника есть люди, которые готовы оказать первую помощь. В школьных столовых также есть информация об организации завтраков и ужинов. По словам руководителя медицинской службы, в любом случае, при необходимости, для получения помощи нужно обратиться к людям в желтых жилетах. Репетиционные площадки будет также посещать специальная бригада скорой помощи. Если для получения помощи вы не видите людей в желтых жилетах, то можно обратиться к любому охраннику или организатору. Также помочь найти помощь могут в этом могут сотоварищи.
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