Медслужба праздника танца: запаситесь одеждой и питьевой водой

”Учитывая изменчивую погоду, следует взять с собой несколько комплектов одежды как для холодной, так и для жаркой погоды. Один комплект одежды должен быть с собой полностью на замену как на репетициях, так и на площадках для репетиций. Тогда можно переодеться прямо там и если пойдет дождь, то не мерзнуть в мокрой одежде. Помимо брюк, футболок и ветровок нужно также не забыть запасные носки”, советует Веллерамм. Хорошо также на репетиции взять собой сумку или рюкзак, в которые бы поместилась запасная одежда, и которые было бы удобно взять с собой на репетицию или репетиционную площадку. Учитывая противоречивый прогноз погоды, важно, чтобы одежда была в непромокаемом мешке и не намокла, если пойдет дождь.

Одежда могла бы быть многослойной, так, если будет тепло, можно будет снимать одежду по слоям, и если будет холодно, то одеть ее обратно. ”Также нужно взять с собой головной убор, чтобы не получить солнечный удар. Также тем, у кого светлая кожа, следует нанести на кожу крем от загара”, сказал Веллерамм. Одна простая, но очень важная вещь, которую всегда удобно носить в кармане, это дождевик.

Обязательно нужно подумать и о медикаментах. ”Особенно тем, кому врач назначил точную схему лечения или у кого может быть аллергия на что-то. Ни в коем случае во время праздника нельзя менять схему лечения, поэтому определенное количество медикаментов нужно взять с собой”, добавил Веллерамм.