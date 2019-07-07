Кристен Михал о дорожном хаосе во время Певческого праздника: Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку

Председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал считает, что из-за вчерашнего недостатка общественного транспорта, когда с Праздника песни было не уехать, мэр ТаллиннаМихаил Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку.
”То, что в Таллинне проходит Певческий праздник, очень хорошо скрыто от руководства общественного транспорта. Так же как и приход зимы от коммунальной службы, ”катки” с улиц пропали только весной, с приходом солнца. Новость Delfi о вчерашнем ожидании автобуса звучит так, как будто мы все ждали ”белого корабля”. Везде подобные новости и сегодня — в общественном транспорте хаос”, — пишет Михал. Он упоминает, что для решения проблемы многие водители добровольно забирали участников и зрителей Певческого праздника и подвозили их на Певческое поле.
”Каждый житель Таллинна, также младенец или пенсионер платят за ”бесплатный” транспорт 160 евро в год. Здесь нет ничего бесплатного, за эти деньги жители города и гости должны получать лучшее руководство и организацию. Если же этого не получается, тогда несколько человек из руководства могут пойти искать новую работу. Потому что Певческий праздник не может быть сюрпризом для столицы”, — считает политик.
”Мэр Таллинна, который три недели проводил переговоры о том, какую улицу закрыть и на сколько часов это сделать, мог бы со стороны жителя города провести менее масштабные переговоры с руководителями и организаторами транспорта, которые не смогли обеспечить прибытие на Певческий праздник. Я бы на его место провел эти переговоры легко — с ручкой и листком А4, на котором попросил бы написать заявление об уходе”, — заключил Михал.
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