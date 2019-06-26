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26.06.2019, 11:09

Как вы относитесь к тому, что на Празднике песни поют только по-эстонски? Опрос RusDelfi

 (95)
rus.delfi.ee
EST 141
Noorte laulu- ja tantsupeo rongkäik 2017
Noorte laulu- ja tantsupeo rongkäik 2017Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Праздник Песни пройдет уже через полторы недели. И вновь на нем не прозвучат песни на русском языке.

При этом русский язык является родным для трети населения страны, и именно на нем пишут свои новости корреспонденты сайта RusDelfi.

Итак, выскажите свое отношение к тому, что на Празднике песни звучат композиции только на государственном языке.

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