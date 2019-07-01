К началу праздничной недели огонь праздника песни и танца прибыл в Харьюмаа

Параллельно с передвижением Праздничного огня, который только направляется к Таллинну, на различных площадках столицы уже со вчерашнего дня проходят репетиции коллективов, которые выступят на XX Празднике танца. В общей сложности выступят 713 коллективов, в которых вместе с сопровождающими и танцорами 11 500 человек.

Во второй половине дня огонь сделал остановку в деревне Перила, где родился композитор и хоровой дирижер Густав Эрнесакс. Праздничный огонь встретил в Перила Эстонский народный мужской хор под управлением опытного дирижера Олева Оя у памятного знака, установленного в честь Эрнесакса.

В марте этого года исполнилось 75 лет с момента, когда Эрнесакс сочинил музыку к песне ”Мое отечество — моя любовь”. Это произведение с 1960 года звучало на всех больших праздниках песни как финальная песня. На XXVII Празднике песни ”Моя любовь” гимн праздников песни Эрнесакса прозвучит под управлением ученика маэстро Олева Оя, который уже в 1980 году на празднике песни вместе с Эрнесаксом стоял за дирижерским пультом.