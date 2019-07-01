К началу праздничной недели огонь праздника песни и танца прибыл в Харьюмаа

Сегодня, 1 июля, огонь XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” прибыл в Харьюмаа. После того как 1 июня в Тарту на рассвете был зажжен праздничный огонь, он проехал 14 уездов и теперь добрался до Харьюмаа, чтобы уже к среде быть в Таллинне.
Параллельно с передвижением Праздничного огня, который только направляется к Таллинну, на различных площадках столицы уже со вчерашнего дня проходят репетиции коллективов, которые выступят на XX Празднике танца. В общей сложности выступят 713 коллективов, в которых вместе с сопровождающими и танцорами 11 500 человек.
Во второй половине дня огонь сделал остановку в деревне Перила, где родился композитор и хоровой дирижер Густав Эрнесакс. Праздничный огонь встретил в Перила Эстонский народный мужской хор под управлением опытного дирижера Олева Оя у памятного знака, установленного в честь Эрнесакса.
В марте этого года исполнилось 75 лет с момента, когда Эрнесакс сочинил музыку к песне ”Мое отечество — моя любовь”. Это произведение с 1960 года звучало на всех больших праздниках песни как финальная песня. На XXVII Празднике песни ”Моя любовь” гимн праздников песни Эрнесакса прозвучит под управлением ученика маэстро Олева Оя, который уже в 1980 году на празднике песни вместе с Эрнесаксом стоял за дирижерским пультом.
Вечером огонь сделал остановку в месте рождения еще одного легендарного композитора Вельо Тормиса на хуторе Кырвеайа, который находится всего в нескольких километрах от Куусалу. Там огонь встретили народные музыканты Лахемаа и участники самодеятельности волости Куусалу. Написанная Вальо Тормисом композиция „Laulis isa, laulis peoga” прозвучит на октрытии XXVII Праздника песни, современная симфоническая обработка хоровой кантаты Тормиса „Tornikell minu külas” прозвучит на втором дне праздника песни.
Завтра вечером огонь посетит острова Прангли и Найссаар, и к полудню среды причалит к Таллиннской летной гавани, для того чтобы начать свой путь по столице. На стадион Kalev огонь прибудет к вечеру 4 июля на первое представление праздника танца. На маяке певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля к вечеру.
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