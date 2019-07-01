ИЗ АРХИВОВ: Большая галерея приуроченных к Празднику песни и танца сладостей разных годов. Помните их?

rus.delfi.ee EST

Laulupeo maiustused läbi aegade Foto: Toomas Tuul, Oma Maitse

В Эстонии сложилась традиция к каждому Празднику песни и танца выпускать коробки шоколадных конфет и плитки шоколада с особым дизайном. За все года их накопилось большое количество. Предлагаем вам заглянуть в архив этих праздничных сладостей. Быть может, найдете сладости из своего детства!