01.07.2019, 21:07
ИЗ АРХИВОВ: Большая галерея приуроченных к Празднику песни и танца сладостей разных годов. Помните их?
В Эстонии сложилась традиция к каждому Празднику песни и танца выпускать коробки шоколадных конфет и плитки шоколада с особым дизайном. За все года их накопилось большое количество. Предлагаем вам заглянуть в архив этих праздничных сладостей. Быть может, найдете сладости из своего детства!
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