ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях

С кем вы приехали сюда?

С тремя хорами, выступает три коллектива. Из Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея принимает участие младший хор и хор девушек. Из Мустамяэской реальной гимназии небольшой младший хор.

Вы первый раз участвуете в Певческом празднике?

Мы принимаем участие в празднике в четвертый раз, первый раз в 2011 году, потом 2014, 2017 и в этом году. Прошли конкурс, прошли отборочный тур и попали на праздник.

Уже не нервничаете?

Сейчас уже не нервничаем. Мы нервничали перед прослушиванием. Мы сдавали экзамены, дети только один, а взрослые два. Первое прослушивание было в феврале, а второе в начале мая, к которому надо было быть готовым исполнить четырнадцать песен.

Сложно ли проходят прослушивания?

Сложно. Программа сложная в музыкальном отношении, хотя песни очень красивые, красивые текста. Но для русских детей эти тексты представляют сложность, потому что там много художественного текста. У младшего хора было четыре двухголосные песни, для маленьких детей петь на два голоса сложно. Нужен определенный уровень подготовки. Хору девушек пришлось учить семь четырехголосных песен, которые поются без сопровождения. Это очень трудная работа.

Фото: Андрей Данило

Детям сложно петь на неродном языке?

Я не скажу, что им сложно. Нет, не сложно, мы справляемся с этим. Просто это дополнительный труд, дополнительная работа.

Какие ощущения от того, что вы выступаете на юбилейном Празднике песни?