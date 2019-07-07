ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях

Это чудесный, очень яркий праздник. Вчера было шествие, мы прошли пешком из центра города до Певческого поля. У нас есть дети первоклассники, которые ни разу не пожаловались. Нам кричали приветственные слова, мы кричали ”Ура!”. Это все прошло на очень ярких эмоциях, только позитивные ощущения. Трудной была предварительная работа, сейчас только праздник.
Какие ощущения у детей?
Дети радуются, бегают, прыгают. Они уже все выучили, выполнили свою работу, а теперь им предстоит выступать в составе хора из 8000 человек. Они — маленькая частичка огромного хора. Для них петь в таком хоре легко, они поют смело, с удовольствием.
Наболевший вопрос. Нужна ли песня на русском языке?
Мне уже приходилось размышлять на эту тему. Я считаю, что нужна. Мне кажется, что несмотря на то, что наши дети справляются с песнями на эстонском языке и поют их с удовольствием, если бы звучала песня на русском языке, нашим детям было бы комфортнее, радостнее. Они бы почувствовали, что не просто в гостях на таком красивом празднике, но это и их праздник в какой-то степени. Мне кажется, что такая песня рано или поздно будет звучать на Певческом празднике. Тем более. что хороших песен на русском языке очень много.
Какую бы вы предложили?
Для старшего хора есть чудесная песня ”Улетают журавли”. Для младшего хора много, например ”Родные места”, этой песне уже лет 30. ”А я люблю свои места родные, свои родные, милые места”. Это песня на русском, но она о родине, об Эстонии, потому что родина наших детей — Эстония. Эта песня создала бы мостик между нашей родиной и нашим родным языком.
Как бы вы побудили русскоязычных людей приходить на Певческий праздник?
Один из вариантов — это если бы русская речь звучала на празднике. Мне кажется, что уже довольно много русскоязычных людей приходит на Певческий праздник. Довольно много детей участвует, их родители, бабушки. Такой красивый праздник, на него стоит прийти.
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