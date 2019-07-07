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07.07.2019, 15:34

ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях

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Андрей Данило
Александра Матвеева
Редактор
EST 10
ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях
Фото: Андрей Данило

На этих выходных на Певческом поле проходит XXVII Праздник песни "Моя любовь". В нем принимают участие и русскоязычные люди. Корреспондент Delfi поговорил с Людмилой Семиной, учителем музыки Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и Мустамяской реальной гимназии.

С кем вы приехали сюда?

С тремя хорами, выступает три коллектива. Из Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея принимает участие младший хор и хор девушек. Из Мустамяэской реальной гимназии небольшой младший хор.

Вы первый раз участвуете в Певческом празднике?

Мы принимаем участие в празднике в четвертый раз, первый раз в 2011 году, потом 2014, 2017 и в этом году. Прошли конкурс, прошли отборочный тур и попали на праздник.

Уже не нервничаете?

Сейчас уже не нервничаем. Мы нервничали перед прослушиванием. Мы сдавали экзамены, дети только один, а взрослые два. Первое прослушивание было в феврале, а второе в начале мая, к которому надо было быть готовым исполнить четырнадцать песен.

Сложно ли проходят прослушивания?

Сложно. Программа сложная в музыкальном отношении, хотя песни очень красивые, красивые текста. Но для русских детей эти тексты представляют сложность, потому что там много художественного текста. У младшего хора было четыре двухголосные песни, для маленьких детей петь на два голоса сложно. Нужен определенный уровень подготовки. Хору девушек пришлось учить семь четырехголосных песен, которые поются без сопровождения. Это очень трудная работа.

Фото: Андрей Данило

Детям сложно петь на неродном языке?

Я не скажу, что им сложно. Нет, не сложно, мы справляемся с этим. Просто это дополнительный труд, дополнительная работа.

Какие ощущения от того, что вы выступаете на юбилейном Празднике песни?

Это чудесный, очень яркий праздник. Вчера было шествие, мы прошли пешком из центра города до Певческого поля. У нас есть дети первоклассники, которые ни разу не пожаловались. Нам кричали приветственные слова, мы кричали ”Ура!”. Это все прошло на очень ярких эмоциях, только позитивные ощущения. Трудной была предварительная работа, сейчас только праздник.

Какие ощущения у детей?

Дети радуются, бегают, прыгают. Они уже все выучили, выполнили свою работу, а теперь им предстоит выступать в составе хора из 8000 человек. Они — маленькая частичка огромного хора. Для них петь в таком хоре легко, они поют смело, с удовольствием.

Наболевший вопрос. Нужна ли песня на русском языке?

Мне уже приходилось размышлять на эту тему. Я считаю, что нужна. Мне кажется, что несмотря на то, что наши дети справляются с песнями на эстонском языке и поют их с удовольствием, если бы звучала песня на русском языке, нашим детям было бы комфортнее, радостнее. Они бы почувствовали, что не просто в гостях на таком красивом празднике, но это и их праздник в какой-то степени. Мне кажется, что такая песня рано или поздно будет звучать на Певческом празднике. Тем более. что хороших песен на русском языке очень много.

Какую бы вы предложили?

Для старшего хора есть чудесная песня ”Улетают журавли”. Для младшего хора много, например ”Родные места”, этой песне уже лет 30. ”А я люблю свои места родные, свои родные, милые места”. Это песня на русском, но она о родине, об Эстонии, потому что родина наших детей — Эстония. Эта песня создала бы мостик между нашей родиной и нашим родным языком.

Как бы вы побудили русскоязычных людей приходить на Певческий праздник?

Один из вариантов — это если бы русская речь звучала на празднике. Мне кажется, что уже довольно много русскоязычных людей приходит на Певческий праздник. Довольно много детей участвует, их родители, бабушки. Такой красивый праздник, на него стоит прийти.

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