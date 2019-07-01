ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО: Невероятно! Репетиция танца на стадионе Kalev от лица танцора

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Журналист Maaleht и по совместительству танцор ансамбля Tarvanpää Рейн Сикк надел себе одну камеру на голову, вторую на спину и пустился в пляс! Смотрите, как выглядит танец ”Õhtu labajalg”, который ансамбли репетировали на стадионе Kalev, от лица самих танцоров. Если вас легко укачивает, лучше видео не смотреть!