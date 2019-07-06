Главный постановщик Вайке Раясте: XX Праздник танца — это поклон эстонским женщинам

XX Праздником танца выразили преклонение перед 85-летней традицией праздника танца, исполнив на поле любимые танцевальные композиции прошлых праздников, не забыв при этом и новые композиции. В общей сложности 10 540 танцоров и гимнастов из 713 коллективов исполнили 28 танцев, семь из которых были созданы специально для праздника этого года.

После того, как коронный танец Анны Раудкатс на праздниках танца ”Туляк” станцевали все 10 540 танцоров и гимнастов, благодарность и похвалы танцорам были нескончаемы, сказала главный постановщик XX Праздника танца ”Моя любовь” Вайке Раясте, этим закончился один путь, который дал возможность задуматься о том, что для нас важно.

”Все показали свой максимум, в воздухе витало много заботы и любви”, — сказала Раясте и добавила: ”Весь путь, который мы прошли до сегодняшнего дня, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, был чудом. В постановке праздника танца для меня было важно обратиться к тому времени, откуда мы пришли. Поэтому мы снова показали зрителям старинные танцы, которые входят в золотой фонд праздников танцев, которые уже не танцевали несколько десятилетий, но которые для многих являются главной частью праздника танца — например, ”Kullaketrajad” или ”Sõlesepad”. По моей оценке, такой выбор танцев полностью себя оправдал, потому что трудно двигаться вперед, если не помнить прошлое. В конце концов мы тем или иным образом идем по кругу: все новое — это забытое строе”.