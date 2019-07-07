ГАЛЕРЕЯ: Законы сегодня не действуют? Участники Певческого праздника паркуют машины прямо на газоне

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Laulupeoliste autod Valgel tänaval Foto: Delfi lugeja

"Пользуйтесь общественным транспортом", — побуждали организаторы Певческого праздника. Многие воспользовались этим советом, но после того, как из-за отсутствия автобусов в субботу шли домой пешком, в воскресенье решили приехать на машинах. Вот только парковки на всех не хватило.