ГАЛЕРЕЯ: Как русскоязычные знаменитости отреагировали на Праздник песни и танца в соцсетях?

Напомним, по данным опроса RusDelfi, более 70% читателей портала не собирались смотреть данный праздник.

Но, как оказалось, многие знаменитые русскоязычные жители Эстонии все-таки пришли на Певческое поле. Смотрите, как они отреагировали на прошедшее торжество в социальных сетях.

Татьяна Толстая, владелец сети кинотеатров Cinamon:

Политик Виктория Ладынская-Кубитс отмечала с дочкой:

Мэр Таллинна Михаил Кылварт:

Репортер ETV+ Евгений Завадский:

Вице-мэр Бетина Бешкина и шарик:

Семья Осиновских в полном составе:

Cтарейшина Кесклинн Владимир Свет и преподаватель Ольга Селищева:

Вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и другие центристы:

Бонус — президент Керсит Кальюлайд:

И премьер-министр Юри Ратас: