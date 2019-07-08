ГАЛЕРЕЯ: Как русскоязычные знаменитости отреагировали на Праздник песни и танца в соцсетях?(11)
Праздник песни и танца завершился. Все газеты, порталы и телеканалы широко освещали данное событие.
Праздник песни и танца завершился. Все газеты, порталы и телеканалы широко освещали данное событие.
Напомним, по данным опроса RusDelfi, более 70% читателей портала не собирались смотреть данный праздник.
Но, как оказалось, многие знаменитые русскоязычные жители Эстонии все-таки пришли на Певческое поле. Смотрите, как они отреагировали на прошедшее торжество в социальных сетях.
Татьяна Толстая, владелец сети кинотеатров Cinamon:
Политик Виктория Ладынская-Кубитс отмечала с дочкой:
Мэр Таллинна Михаил Кылварт:
Репортер ETV+ Евгений Завадский:
Вице-мэр Бетина Бешкина и шарик:
Семья Осиновских в полном составе:
Cтарейшина Кесклинн Владимир Свет и преподаватель Ольга Селищева:
Вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и другие центристы:
Бонус — президент Керсит Кальюлайд:
И премьер-министр Юри Ратас:
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