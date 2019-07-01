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01.07.2019, 10:50

ФОТОВЫСТАВКА: В каких футболках репетируют участники Праздника песни и танца

галерея постоянно дополняется!
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 35 pilti
Nõmme Kultuurikeskuse naisrühm NõmmeMarid Foto: Erakogu

Издание Maaleht решило создать своего рода фотовыставку футболок, которые носят в этом году во время репетиций участники Праздника песни и танца.

Всего в празднике участвует 731 коллектив.

Смотрите фото!

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