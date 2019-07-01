01.07.2019, 10:50
ФОТОВЫСТАВКА: В каких футболках репетируют участники Праздника песни и танца
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Издание Maaleht решило создать своего рода фотовыставку футболок, которые носят в этом году во время репетиций участники Праздника песни и танца.
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