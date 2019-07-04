ФОТО | Пирожки по 5 евро! Смотрите, по каким ценам кормят участников Праздника танца

Репортер издания Maaleht побывал на стадионе ”Калев”, чтобы выяснить, по каким ценам торговцы предлагают подкрепиться участникам Праздника танца, которые проводят там репетиции. Оказалось, что цены зашкаливают.
Стаканчик с нарезкой арбуза стоит три евро, а за пирожок просят целых пять. Для детей, которые приходят на стадион без родителей и карманных денег, это довольно большие расходы.
”Почему так дорого?” — жалуется юный танцор из Мульгимаа. И он такой, естественно, не один.
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