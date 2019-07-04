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04.07.2019, 08:48

ФОТО | Пирожки по 5 евро! Смотрите, по каким ценам кормят участников Праздника танца

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rus.delfi.ee
EST 121
Galerii: 13 pilti
Hinnad tantsupeo proovides Foto: Linda-Liis Laikoja

Репортер издания Maaleht побывал на стадионе ”Калев”, чтобы выяснить, по каким ценам торговцы предлагают подкрепиться участникам Праздника танца, которые проводят там репетиции. Оказалось, что цены зашкаливают.

Стаканчик с нарезкой арбуза стоит три евро, а за пирожок просят целых пять. Для детей, которые приходят на стадион без родителей и карманных денег, это довольно большие расходы.

”Почему так дорого?” — жалуется юный танцор из Мульгимаа. И он такой, естественно, не один.

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