ФОТО | Пирожки по 5 евро! Смотрите, по каким ценам кормят участников Праздника танца

Стаканчик с нарезкой арбуза стоит три евро, а за пирожок просят целых пять. Для детей, которые приходят на стадион без родителей и карманных денег, это довольно большие расходы.

”Почему так дорого?” — жалуется юный танцор из Мульгимаа. И он такой, естественно, не один.

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