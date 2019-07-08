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08.07.2019, 09:01

ФОТО | Общественный транспорт сразу после окончания Певческого праздника не ходил: люди искали альтернативные способы

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 12 pilti
Foto: Kristjan Järv

Вчера непосредственно после окончания Праздника песни и танца общественный транспорт на Певческом поле не ходил, поэтому люди находили альтернативные способы добраться до дома ли места ночлега.

О том, что до уменьшения народных масс общественный транспорт ходить не будет, было известно заранее.

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