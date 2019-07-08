08.07.2019, 09:01
ФОТО | Общественный транспорт сразу после окончания Певческого праздника не ходил: люди искали альтернативные способы(1)
Вчера непосредственно после окончания Праздника песни и танца общественный транспорт на Певческом поле не ходил, поэтому люди находили альтернативные способы добраться до дома ли места ночлега.
У организаторов незаконных митингов изъяли дымовые шашки и оружие
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери
Сэм Куэрри — Теннис Сандгрен. Прогноз
Лишившегося семьи утенка подобрали петербуржцы