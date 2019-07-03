ФОТО и ВИДЕО: Таллинн встретил огонь юбилейного Праздника песни и танца

В 18 часов в саду музыкальной школы им. Георга Отса состоится концерт, на котором выступят детский хор "Эллерхейн", духовой оркестр Табасалуской музыкальной школы, женский хор Национальной библиотеки, Кейлаский городской оркестр, камерный хор "Вирмализед", камерный хор "Энкор", детский и девичий хоры Мусамари и смешанный хор объединения "Эстония". С 21:20 до 21:45 состоится всеобщее пение под руководством Вальтера Соосалу, а после этого начнется шествие к Длинному Герману.

Горожане и гости приглашаются послушать выступления и посмотреть праздничное шествие!

В 2019 году традиция огненного шествия в честь праздника песни и танца отмечает 50-летие, впервые оно прошло в 1969 году в честь столетия праздника.

Огонь отправился 1 июля из Тарту, его путь завершится 4 июля в Таллинне на стадионе "Калев", где в 19 часов состоится первое выступление ХХ праздника танца.