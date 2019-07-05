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05.07.2019, 21:25

ФОТО и ВИДЕО | Последнее представление Праздника танца было отмечено публичным предложением руки и сердца

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rus.delfi.ee
EST

В пятницу, на последнем представлении Праздника танца, который проходит на стадионе ”Калев” один из участников выступлений перед телекамерами сделал своей любимой девушке предложение, на что она ответила согласием.

Этот момент войдет не только в историю молодой пары, но и в историю Эстонии, поскольку подобное предложение руки и сердца было сделано на Празднике танца впервые.

Помолвку совершили Кристьян и Тийна, которые входят в танцевальный коллектив "Kuljus", представляющий Таллиннский технический университет.

ERR

Всего в Празднике танца участвовали 10 500 человек.

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