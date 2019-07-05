ФОТО и ВИДЕО | Последнее представление Праздника танца было отмечено публичным предложением руки и сердца

В пятницу, на последнем представлении Праздника танца, который проходит на стадионе ”Калев” один из участников выступлений перед телекамерами сделал своей любимой девушке предложение, на что она ответила согласием.
Этот момент войдет не только в историю молодой пары, но и в историю Эстонии, поскольку подобное предложение руки и сердца было сделано на Празднике танца впервые.
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