ФОТО и ВИДЕО | Последнее представление Праздника танца было отмечено публичным предложением руки и сердца

Этот момент войдет не только в историю молодой пары, но и в историю Эстонии, поскольку подобное предложение руки и сердца было сделано на Празднике танца впервые.

Помолвку совершили Кристьян и Тийна, которые входят в танцевальный коллектив "Kuljus", представляющий Таллиннский технический университет.

Всего в Празднике танца участвовали 10 500 человек.