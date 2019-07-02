Link kopeeritud!
02.07.2019, 08:50

ФОТО и ВИДЕО: Долой металлолом! На Певческом поле установили новый дирижерский пульт

 (5)
rus.delfi.ee
EST 3

Вчера на Певческом поле был установлен новый дирижерский пульт, чтобы заменить собой старую металлическую конструкцию, служившую народу Эстонии верой и правдой 60 лет.

Пульт был построен и подарен организаторам праздника владельцем расположенного в Вильянди металлообрабатывающего предприятия AMV Metall OÜ Андре Аавастиком.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: