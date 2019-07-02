ФОТО и ВИДЕО: Долой металлолом! На Певческом поле установили новый дирижерский пульт

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Вчера на Певческом поле был установлен новый дирижерский пульт, чтобы заменить собой старую металлическую конструкцию, служившую народу Эстонии верой и правдой 60 лет.