08.07.2019, 08:46
ФОТО: Бок о бок с простыми людьми. Смотрите, кто из знаменитостей был замечен на Певческом празднике!(6)
Вчера завершился Праздник песни и танца. Бок о бок с простыми людьми в празднике принимало участие и множество знаменитостей.
Вчера завершился Праздник песни и танца. Бок о бок с простыми людьми в празднике принимало участие и множество знаменитостей.
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