ФОТО: Бок о бок с простыми людьми. Смотрите, кто из знаменитостей был замечен на Певческом празднике!

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Вчера завершился Праздник песни и танца. Бок о бок с простыми людьми в празднике принимало участие и множество знаменитостей.