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08.07.2019, 08:46

ФОТО: Бок о бок с простыми людьми. Смотрите, кто из знаменитостей был замечен на Певческом празднике!

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
XXVII laulupidu 2019 Foto: Anette Parksepp

Вчера завершился Праздник песни и танца. Бок о бок с простыми людьми в празднике принимало участие и множество знаменитостей.

Смотрите фото!

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