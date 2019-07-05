Дополнительный День эстонского флага: организаторы праздника призывают жителей поднять эстонские стяги

Правительство Республики приняло решение единоразово провозгласить 6 июля 2019 года днем флага, для того чтобы отметить 150-летнюю традицию праздника песни. Согласно распоряжению эстонский флаг поднимут все государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений, а также общественно-правовые юридические лица.

Идея призвать людей поднять флаги в дни праздника песни и танца возникла уже два года назад, когда проходил XII Молодежный праздник песни и танца, и в тот раз многие жители Эстонии присоединились к этому призыву. Теперь увидим, станет ли поднятие эстонского флага во время большого праздника красивой традицией, которая, по-видимому, продолжится и на следующих праздниках песни и танца.

«Несмотря на то, что праздник песни и танца проходи в Таллинне, он является все-таки частью каждой деревни, поселка и города, от куда тысячи участников приезжают. Мы наряжаемся на праздник в народные костюмы, но мы так же могли бы украсить и наши родные места сине-черно-белыми флагами, для того чтобы такое большое мероприятие на самом деле было бы по всей Эстонии», сказал перед молодежным праздником 2017 года композитор и дирижер Расмус Пуур.

«В этом году с первого праздника песни прошло 150 лет, праздник танца с 85-летней традиции проходит уже в 20-ый раз, и сине-черно-белому флагу исполнилось недавно 135 лет. Эти три символа тем или иным образом затрагивают каждого из нас и несут свои ценности, которые стоит беречь глубоко в сердцах и с радостью делиться ими с последующими поколениями – будь то песни, танцы или поднятие флага», сказали художественныеруководители XXVII Праздника песни и XX Праздника танца.