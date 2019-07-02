Для участников праздника песни и танца приготовят 61 тонну супа

На стадионе Kalev начала работать выездная кухня, на которой в течение следующих дней смогут питаться более чем 11 500 танцоров. Во второй половине недели выездная кухня будет установлена также на Певческом поле.
Самым большим вызовом для выездной кухни будет день, когда будет проходить торжественное шествие, когда в течение нескольких часов нужно будет накормить 47 тысяч человек.
В общей сложности в течение недели для певцов, танцоров и музыкантов приготовят 61 тонну супа, что составляет 180 000 порций супа. В обеденном меню участников праздника пять различных супов, к которым также в течение недели раздадут 12 000 буханок хлеба.
За организацией работы выездной кухни и выдачу супа отвечают 130 добровольцев женского батальона и членов Кайтселийта, которые готовились к празднику с февраля месяца. По словам председателя женского отделения Кайтселийта Айри Тооминг, впервые речь идет о таком объеме работ, но благодаря опыту, который мы получили на предыдущих праздниках, мы готовы к праздничной неделе. По словам Тооминг, во время подготовки нужно было как найти добровольцев, так и найти кухонную технику и кухонные принадлежности в таком большом количестве, которые пришлось заказывать из множества разных мест.
”С объемом работы мы знакомы уже с предыдущих праздников, поэтому я верю, что мы хорошо подготовились и все пройдет по плану, и каждый участник праздник будет сыт”, сказала Тооминг.
Во второй половине недели выездная кухня появится, а также столовая для участников праздника, появится и на Таллиннском певческом поле. Больше всего работы будет в пятницу и субботу, когда нужно будет приготовить суп для обеих кухонь и раздать его более чем 45 000 участникам праздника. В субботу питание участников праздника будет организовано на Певческом поле, где участников будут встречать сразу после торжественного шествия.
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