Для участников праздника песни и танца приготовят 61 тонну супа

Самым большим вызовом для выездной кухни будет день, когда будет проходить торжественное шествие, когда в течение нескольких часов нужно будет накормить 47 тысяч человек.

В общей сложности в течение недели для певцов, танцоров и музыкантов приготовят 61 тонну супа, что составляет 180 000 порций супа. В обеденном меню участников праздника пять различных супов, к которым также в течение недели раздадут 12 000 буханок хлеба.

За организацией работы выездной кухни и выдачу супа отвечают 130 добровольцев женского батальона и членов Кайтселийта, которые готовились к празднику с февраля месяца. По словам председателя женского отделения Кайтселийта Айри Тооминг, впервые речь идет о таком объеме работ, но благодаря опыту, который мы получили на предыдущих праздниках, мы готовы к праздничной неделе. По словам Тооминг, во время подготовки нужно было как найти добровольцев, так и найти кухонную технику и кухонные принадлежности в таком большом количестве, которые пришлось заказывать из множества разных мест.

”С объемом работы мы знакомы уже с предыдущих праздников, поэтому я верю, что мы хорошо подготовились и все пройдет по плану, и каждый участник праздник будет сыт”, сказала Тооминг.

Во второй половине недели выездная кухня появится, а также столовая для участников праздника, появится и на Таллиннском певческом поле. Больше всего работы будет в пятницу и субботу, когда нужно будет приготовить суп для обеих кухонь и раздать его более чем 45 000 участникам праздника. В субботу питание участников праздника будет организовано на Певческом поле, где участников будут встречать сразу после торжественного шествия.