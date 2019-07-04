Читайте, как будет организовано движение в Таллинне сегодня и завтра в связи с Праздником танца

- Ул. Юхкентали — автобусам со спецразрешением разрешена остановка на отрезке Стаадиони-Пюссироху в обоих направлениях для посадки и высадки участников, маршрутные автобусы со спецразрешением паркуются на правой стороне (в направлении автостанции) на отрезке ул. Пюссироху до ”Рими”.

- Ул. Стаадиони — до 5 июля закрыта для публичного движения и парковки, за исключением транспорта со спецразрешением. Посетители Легкоатлетического холла направляют на объезд по ул. Херне.

4 июля в промежутке с 13.00 до 23.00 и 5 июля с 10.00 до 21.00 будет краткосрочное закрытие оперативного движения на улице Юхкентали как со стороны Одра, так и Лийвалайа (за исключением автомобилей с разрешением и общественного транспорта) для массового передвижения зрителей на представление Праздника танца и для ухода после.

- Для велосипедов участников и гостей организованы охраняемые велопарковки, где также нужно будет оставить самокаты и рулы. В регионе Калевского стадиона парковка находится со стороны ул. Стаадиони у входа и она открыта 4 июля с 13.00 до 22.30 и 5 июля с 9.30 до 23.00.

Зрители с билетами, передвигающиеся на инвалидных колясках, могут парковать свои автомобили со спецразрешением на зарезервированных местах на парковке Стаадиони. На сегодня спецразрешения уже выданы и сейчас заявления больше не принимаются из-за ограничения количества парковочных мест.

Помимо района Калевского стадиона, реорганизация движения до 7 июля будет касаться также улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Оя, Нарвского шоссе, а также движения и условий парковки на них, на этот же период на части дорог вводится ограничение скорости 30 км/ч. В связи с шествием участников в субботу и подготовкой к нему, изменяются организация движения и парковки в зоне сбора участников и маршрута шествия начиная с вечера 5 июля.

На всех улицах и дорожных отрезках, где в связи с Праздником песни и танца изменяется схема движения, установлены временные знаки. В ключевые моменты Праздника на улицах будут одновременно находится сотни дорожных регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах, выполнение указаний которых поможет сохранить движение слаженным.

Точную информацию о крупных изменениях в дорожном движении в связи с Праздником можно найти на странице Ühisteenused www.parkimine.ee, а также на странице в Facebook https://www.facebook.com/yhisteenused/ и на странице ЦУ Праздник песни и танца www.laulupidu.ee