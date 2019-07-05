Link kopeeritud!
05.07.2019, 08:51

АЭРОФОТО | Это завораживает... Узоры Праздника танца с высоты птичьего полета

 (8)
rus.delfi.ee
EST 7
Galerii: 72 pilti
Aerofotod tantsupidu 2019 peaproov 4.juuli Foto: Andres Putting

Юбилейный Праздник песни и танца начался в четверг с первого танцевального представления и продолжится в пятницу двумя следующими. Смотрите свежие снимки узоров Праздника танца с высоты птичьего полета.

Весь Праздник танца за две минуты:

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: