05.07.2019, 08:51
АЭРОФОТО | Это завораживает... Узоры Праздника танца с высоты птичьего полета(8)
Юбилейный Праздник песни и танца начался в четверг с первого танцевального представления и продолжится в пятницу двумя следующими. Смотрите свежие снимки узоров Праздника танца с высоты птичьего полета.
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