"Зима близко": Ласнамяэ готовится к первым морозам

”Зима близко, и все подготовительные работы сделаны — заключены договора с уборочными фирмами и подрядчиками, проверена снегоуборочная техника. Несмотря на теплое начало ноября, подрядчики находятся в режиме ожидания и должы быть готовы в любой момент начать борьбу со снегом и гололедицей на дорогах района”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы также просим квартирные товарищества и владельцев недвижимости проверить готовность к первым морозам”, — добавил Владимир Свет.

Ответственность за сохранение чистоты и уборку в городе распределяется между органами местного самоуправления, которые ответственны за поддержание чистоты проезжей части, общественных зон и пешеходных дорожек, а также частными предприятиями и квартирными товариществами, которые несут ответственность за поддержание чистоты газона, тротуара и проезжей части на своей территории и в непосредственной близости от неё.

В этом сезоне уборку внутриквартальных тротуаров и парковых дорог Ласнамяэ будет проводить победившая в тендере фирма Krausberg OÜ, которая должна круглосуточно проводить уборку улиц в межсезонье, очистку от наледи и снега, посыпку и уборку противогололедной гранитной крошкой, уборку территории от мусора и т.д. В распоряжении фирмы имеются 4 снегоуборочных погрузчика с отвалом и подметально-вакуумная машина для борьбы со снегом и гололедом на узких тротуарах и пешеходных дорожках. Машины и оборудование оснащены системой GPS-слежения для проверки маршрута и времени работ. Также есть весь необходимый инвентарь для выполнения работ бригадами — лопаты, ракели и щетки или центробежные очистители. Контракт с компанией заключен до 30 апреля 2020-го.

Как и в предыдущие годы, уборку снега и гололедицы с проезжей части внутриквартальных дорог района будет выполнять Tallinna Teede AS. В случае большого количества снега есть готовность складировать снег на специально отведенные для этого места, а также вывозить твердые осадки за пределы города.

На главных магистралях Ласнамяэ и дорогах, по которым пролегают автобусные маршруты, следить за состоянием дорог в зимний период будет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, договорным партнером которого является Eesti Keskkonnateenused AS. Район Ласнамяэ будет обслуживать 14 больших грейдеров и 5 тракторов для расчистки тротуаров и дорожек для пешеходов и велосипедистов. Помимо снегоочистителей и тракторов, 40 хорошо оснащенных бригад готовы в любой момент приступить к расчистке автобусных остановок, пешеходных переходов и лестниц.